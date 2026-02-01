Sub morto nel lago di Como in zona Moregallo per un malore durante un'immersione, vittima un 67enne brianzolo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un uomo di 67 anni è morto in seguito a un malore durante un’immersione nel lago di Como. L’episodio è avvenuto al largo della riva di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, nella zona del monte Moregallo, conosciuta per i diversi incidenti letali accaduti negli ultimi anni tra appassionati di diving.

La morte del sub 67enne nel lago di Como

Come riportato da Il Giorno, la vittima si chiamava Paolo Caldarini, 67enne originario di Seregno, in provincia di Monza e Brianza.

Nella mattinata di domenica 1 febbraio era nelle acque del lago di Como insieme ad alcuni compagni di immersione, quando intorno alle 9 sarebbe riaffiorato privo di sensi.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

I soccorsi

Secondo quanto ricostruito finora, a causare l’incidente sarebbe stato un malore avvertito sott’acqua, che avrebbe fatto risalire Caldarini senza le necessarie pause di decompressione, causandogli una probabile embolia.

Gli amici sono riusciti a trascinarlo a riva per dargli i primi soccorsi, attendendo l’arrivo degli operatori sanitari.

Sul posto sono intervenuti la guardia costiera, i soccorritori di Areu e della Croce Verde di Bosisio Parini che hanno cercato di rianimare l’uomo, ma senza risultati.

Trasportato in codice rosso all’ospedale Manzoni di Lecco, i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso di Caldarini.

Le immersioni mortali nella zona del Moregallo

Come ricordato da Repubblica, quello del 67enne è il settimo incidente mortale dal 2022 su quel tratto del lago di Como, uno dei più frequentati dai sub per la facilità d’immersione e anche perché ospita il cosiddetto “cimitero delle macchine”, punto di grande richiamo per gli appassionati.

La zona del Moregallo, estremo vertice orientale del cosiddetto triangolo lariano, è però anche un’era pericolosa sia per le condizioni del fondale, sia proprio per la presenza dei rottami delle auto scaricate in quel punto del lago tanti anni fa.