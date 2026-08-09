Sub ucciso dalle eliche di un gommone a Lampedusa, aperta inchiesta: cos'è l'omicidio nautico

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È stata aperta un’inchiesta per omicidio nautico sulla morte del sub ventinovenne di Caltanissetta, Cristiano Daniele Giamporcaro, ucciso dalle eliche di un gommone nelle acque di Punta Sottile a Lampedusa. Intanto, dopo il riconoscimento fatto dai genitori, la salma del ragazzo è stata trasferita a Porto Empedocle.

L’indagine per omicidio nautico

La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per omicidio nautico dopo l’incidente costato la vita al sub ventinovenne Cristiano Daniele Giamporcaro al largo di Lampedusa.

Su disposizione del pm, nei prossimi giorni, il corpo verrà sottoposto ad autopsia.

ANSA

Il giovane potrebbe essere morto per dissanguamento perché, stando a quanto è emerso, aveva un braccio quasi reciso, ma si attendono i risultato dell’esame autoptico per stabilire le cause esatte del decesso.

I due anziani di Milano, abituali turisti di Lampedusa, che erano sul gommone le cui eliche hanno travolto il giovane regista, sono stati già sentiti dalla Capitaneria che sta cercando di ricostruire i fatti.

L’imbarcazione, di loro proprietà, resta ormeggiata durante l’anno a Lampedusa dove la coppia si trasferisce per periodi di villeggiatura.

Cos’è l’omicidio nautico

Il reato di omicidio nautico è stato introdotto nel 2023 e prevede il carcere fino a 7 anni per chi, guidando un’imbarcazione, nel mancato rispetto delle norme sulla navigazione, provochi per colpa la morte di qualcuno.

La legge prevede alcune aggravanti, per esempio se il fatto è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di stupefacenti, senza avere la patente o se l’imbarcazione, con la quale si è provocata la morte di una persona, sia sprovvista di assicurazione.

La pena si riduce invece fino alla metà se il decesso non è provocato esclusivamente per colpa del conducente, mentre può arrivare fino a 18 anni di detenzione se, con la medesima condotta criminosa, si cagiona la morte di più persone.

Se il conducente scappa dopo l’incidente, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

L’omicidio nautico punisce inoltre con il carcere fino a 3 anni chiunque procuri per colpa lesioni gravi o gravissime, sempre in violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna.

Nello stesso provvedimento si prevedono anche tutti i casi in cui possa scattare l’arresto in flagranza. Arresto che invece non ci potrà essere se il conducente si ferma subito e presta o attiva i necessari soccorsi e si mette immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.

La dinamica dell’incidente a Lampedusa

Riguardo all’incidente a Lampedusa, la vittima, in vacanza sull’isola con la fidanzata, stava facendo un’immersione.

La ragazza, dopo aver fatto il bagno, era tornata in spiaggia. Il 29enne aveva segnalato la sua presenza sott’acqua con una boa.

Il segnale probabilmente non è stato notato dai due anziani turisti di Milano a bordo del gommone che ha investito il 29enne. Il giovane, risalito in superficie, è stato colpito dalle eliche dell’imbarcazione che gli hanno quasi reciso un braccio.

Attualmente la causa ipotizzata della morte del sub è per dissanguamento, ma si attende l’esito dell’autopsia per avere certezze.

Chi era il sub 29enne

Il sub ucciso dal gommone, Cristiano Daniele Giamporcaro, era un 29enne originario di Caltanisetta.

Lavorava come regista e da poco aveva esordito con il documentario La ricomparsa delle lucciole, presentato al Festival dei Popoli 2023 e fuori concorso al Sole Luna Doc Film Festival 2024.

Giamporcaro era figlio di Marina Castiglione, ex assessore comunale e professoressa ordinaria di Linguistica italiana all’Università degli Studi di Palermo.