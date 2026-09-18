Subsonica criticano Vannacci dopo il convegno a Torino, "leader di Trapassato Nazionale"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il leader di “Trapassato Nazionale”: così Roberto Vannacci è stato ironicamente definito dai Subsonica. Tramite un post sui social, la band ha voluto” salutare” così il passaggio a Torino dell’ex generale. Il testo è di evidente contenuto satirico perché invita il generale a “ridarci la sicurezza di una volta”.

I Subsonica criticano Vannacci dopo il convegno a Torino

Una foto, un lungo post su Instagram e una buona dose di ironia. Così i Subsonica hanno voluto “salutare”, per usare parole loro, il passaggio a Torino di Roberto Vannacci.

Vannacci ha partecipato a un convegno all’Nh Hotel sulla sicurezza urbana, organizzato dal sindacato Fsp della polizia di Stato. Proprio durante il convegno Vannacci è stato anche contestato da una donna che ha gridato: “L’Italia è un Paese laico”.

L’ex generale è stato definito dalla band piemontese il “leader di Trapassato Nazionale”.

Vannacci, “leader di Trapassato Nazionale”

“Oggi il leader di Trapassato Nazionale fa visita alla nostra città. Ci sembrava educato dedicargli un pensiero“, inizia il post.

“Generale, ridacci la sicurezza di una volta! Ridateci i sequestri di persona, le rapine da film con sparatoria in strada, l’eroina spacciata dall’oggi al domani con metodo e costanza in ogni quartiere- anche di provincia- da filiera italiana certificata: raffinazione e distribuzione. Le bombe sui treni, le stragi di mafia, gli anni di piombo, i sassi dai viadotti, i rifiuti tossici nei campi, la Magliana, il pizzo, la lupara bianca, la Uno bianca, Scandicci, il Circeo… Quanta nostalgia quando era tutta roba local, sana e sovrana”. Forse ti può interessare Subsonica rispondono alla destra di Torino dopo l'attacco a Max Casacci su Askatasuna: "Clima repressivo" La replica su Instagram di Max Casacci e dei Subsonica dopo la polemica sollevata dal centrodestra di Torino sul caso Askatasuna

Con questo messaggio satirico, dunque, la storica band torinese dei Subsonica ha commentato l’arrivo di Roberto Vannacci nel capoluogo piemontese.

L’Italia “dopo il Lussemburgo”

E poi il post prosegue: “Non se ne può più di stranieri accattoni, borsaioli, rissosi, palpeggiatori e maranza amici dei sinistri amici dei magistrati, che negli anni hanno trascinato vergognosamente l’Italia (statistiche dei reati alla mano) verso il preoccupante primato di secondo paese più sicuro d’Europa. Dopo il Lussemburgo”.

Il testo è di evidente contenuto ironico, visto il riferimento alla “sicurezza di una volta”, ai “maranza, amici dei sinistri amici dei magistrati”.

Un post, quello die Subsonica, che in pochissimo tanti ha fatto il pieno di like e commenti divertiti e di apprezzamento da parte dei fan.

Subsonica, tutto sulla storica band

I Subsonica sono una delle band più iconiche, influenti e longeve della musica italiana contemporanea.

Nati a Torino nell’estate del 1996, sono stati pionieri nel fondere l’alternative rock con la musica elettronica, la dance, il dub e il pop, trasformando i ritmi dell’underground da club in successi mainstream.

Nel 2020 hanno partecipato al Festival di Sanremo con Tutti i miei sbagli. Tra il 2000 e il 2002 hanno vinto per due volte consecutive il premio come Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards.

Nel 2024 hanno vinto il David di Donatello per la Miglior composizione musicale grazie alla colonna sonora del film Adagio di Stefano Sollima.

Nel 2026 celebrano trent’anni di carriera con l’uscita del loro decimo album in studio, Terre rare.