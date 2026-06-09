Subsonica rispondono alla destra di Torino dopo l'attacco a Max Casacci su Askatasuna: "Clima repressivo"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Polemica tra i Subsonica e i consiglieri comunali di destra e centrodestra di Torino, che hanno messo nel mirino Max Casacci per un commento sulla vicenda Askatasuna. La band piemontese ha replicato a una nota dei consiglieri, che hanno criticato la volontà del Comune di scegliere i Subsonica come ambasciatori della città nel mondo.

Subsonica ambasciatori di Torino, l’attacco della destra

La proposta dell’Amministrazione comunale di nominare i Subsonica come ambasciatori di Torino ha creato scompiglio nel mondo politico del capoluogo piemontese. Ad accendere la miccia è stata una nota firmata dai consiglieri del centrodestra, nello specifico gli esponenti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Torino bellissima e Libero pensiero.

Questi ultimi hanno contestato la proposta, anticipando la volontà di non votare a favore della nomina. Il giorno dopo i Subsonica hanno replicato con un post su Instagram.

Perché i consiglieri di centrodestra hanno criticato Max Casacci dei Subsonica

Nella nota diffusa dal centrodestra, si spiega che la contrarietà deriva dalla partecipazione del chitarrista dei Subsonica, Max Casacci, al comitato dei garanti per il patto di collaborazione relativo alla sede di Askatasuna.

“Pur riconoscendo il valore artistico della band riteniamo che il ruolo di ambasciatore della città richieda figure capaci di rappresentare Torino in modo ampiamente condiviso”, hanno scritto i consiglieri di centrodestra di Torino. Lo scorso dicembre, in occasione dello sgombero del centro sociale Askatasuna, Max Casacci aveva criticato l’azione parlando di “esibizione di forza repressiva”.

Tuttavia, secondo gli esponenti dei gruppi di centrodestra, questa presa di posizione “rende inopportuna la sua individuazione come rappresentante istituzionale della Città, considerato il dibattito politico e pubblico che da anni accompagna quella vicenda”.

La risposta dei Subsonica ai consiglieri della destra di Torino

La replica di Max Casacci e dei Subsonica, in merito alla polemica sulla nomina ad ambasciatori di Torino, è arrivata con un post pubblicato su Instagram. La band ringrazia la Città “per l’affetto” e spiega che continuerà “a portare in giro per vari mondi la nostra complessa e complicata torinesità, qualunque cosa significhi”.

Rivolgendosi poi “agli amici della destra” viene ricordato che “non è stato uno dei Subsonica o la band a chiedere alla Città di opporsi allo sgombero del centro sociale” ma “tutta la comunità delle band, degli artisti, dei luoghi della musica”. Questo perché, sottolineano i Subsonica, negli ultimi decenni gli spazi sociali “sono stati parte integrante della storia musicale di Torino”.

“La presenza di uno di noi (Max Casacci, ndr) nel percorso di trasformazione di Askatasuna in “bene comune” – prosegue il post – è solo il riflesso di questa posizione collettiva. Quindi no, non avete fatto un dispetto ai Subsonica, siete solo riusciti a mancare di rispetto al mondo musicale della città”.