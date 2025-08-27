Successo per Starship di SpaceX, test concluso e obiettivi raggiunti per l'azienda di Musk: i prossimi passi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo due rinvii dell’ultimo minuto, si è concluso con successo il decimo test del mega razzo Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni su Luna e Marte. È la prima volta che vengono raggiunti tutti gli obiettivi previsti per i test dell’ambizioso progetto dell’azienda americana. Esulta Elon Musk: “Ci aspettavamo progressi importanti, e sono stai raggiunti”.

Successo per il nuovo test di Starship di SpaceX

È stato un successo il volo di test numero 10 dell’astronave Starship di SpaceX, effettuato nella giornata di martedì 26 agosto.

Il razzo Super Heavy, con la capsula Starship, è stato lanciato dalla base di SpaceX vicino a Boca Chica in Texas alle 19.30 ora locale (1.30 del 27 ora italiana).

ANSA La navicella Starship di SpaceX in volo durante l’ultimo test

Previsto inizialmente il 25, il test era stato rinviato due volte, per cause tecniche e per il meteo.

Durante il volo sub-orbitale la capsula Starship ha rilasciato otto simulatori dei satelliti Starlink per poi concludere il test, un’ora circa dopo il lancio, con l’ammaraggio controllato nell’Oceano Indiano.

Mentre il razzo Super Heavy, dopo la separazione dalla capsula, è ammarato in modo controllato nel Golfo del Messico sette minuti dopo il lancio.

Obiettivi raggiunti per l’azienda di Elon Musk

Per la prima volta nella storia di Starship sono stati raggiunti tutti gli obiettivi fissati da SpaceX.

Finora i voli di test (il primo nell’aprile 2023) erano sempre finiti male e prima del previsto. I primi due del 2024 si erano conclusi con delle esplosioni spettacolari della capsula.

Anche i primi tre effettuati quest’anno si erano conclusi prematuramente: nei test di gennaio e marzo Starship aveva fatto una brutta fine meno di 10 minuti dopo il lancio, mentre nel terzo a giugno c’era stato un guasto durante il rientro nell’atmosfera.

Il nuovo test invece è stato un successo, sono stati raggiunti tutti gli obiettivi fissati dall’azienda americana.

“Ci aspettavamo progressi importanti, e sono stai raggiunti”, ha commentato Elon Musk.

Le prossime tappe

Starhip fa parte dell’ambizioso progetto di SpaceX di portare per la prima volta degli astronauti su Marte.

Si tratta del complesso di lancio più grande e potente mai costruito finora, alto complessivamente 122 metri. È composto da due stadi: il grande razzo Super Heavy e la navicella Starship.

La Nasa ha ordinato due Starship nell’ambito del programma Artemis per riportare astronauti sul suolo della Luna. Secondo i programmi, il primo allunaggio è previsto per la metà del 2027.

Tempi abbastanza stretti considerando i tempi di sviluppo e i risultati ottenuti finora. Saranno necessari ancora molti test con altri obiettivi da raggiungere prima di poter avviare voli di prova con un equipaggio a bordo della capsula.

Negli ambiziosi progetti di SpaceX c’è soprattutto Marte. Elon Musk aveva detto di voler puntare a un primo volo verso il pianeta rosso già nel 2026, un obiettivo che però sembra al momento irrealizzabile.