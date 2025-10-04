Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo per la giornata di domenica 5 ottobre, a seguito dell’arrivo di una perturbazione atlantica che interesserà l’Italia a partire dalla notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre. L’allerta riguarda in particolare sei regioni del Sud e del Nord-Est della Penisola, dove sono attesi venti forti, raffiche di burrasca e mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso è stato emesso per prevenire possibili criticità idrogeologiche e idrauliche che potrebbero verificarsi a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Le cause dell’allerta: perturbazione atlantica e bassa pressione sulla Liguria

Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, la situazione di maltempo che si sta per abbattere sull’Italia è dovuta all’arrivo di una perturbazione atlantica proveniente dall’Europa centro-occidentale. Questo sistema perturbato determinerà un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte della Penisola già dalla prossima notte.

Contestualmente, la formazione di un’area di bassa pressione sulla Liguria, in successivo spostamento verso l’Adriatico, favorirà una intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali. Questo fenomeno sarà particolarmente marcato sui settori adriatici, dove si prevedono raffiche di vento fino a burrasca forte e condizioni di mare agitato.

Le regioni coinvolte: allerta gialla in sei aree

Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni interessate, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che coinvolge diversi territori italiani. Sulla base delle previsioni, per la giornata di domenica 5 ottobre è stata valutata allerta gialla su settori di Friuli Venezia Giulia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e su tutto il territorio della Puglia.

Le autorità regionali sono state invitate ad attivare i sistemi di protezione civile nei territori interessati, in modo da prevenire e gestire eventuali emergenze legate a criticità idrogeologiche e idrauliche che potrebbero derivare dai fenomeni previsti.

Dettaglio dei fenomeni previsti: venti forti e mareggiate

L’avviso della Protezione Civile prevede, a partire dalla notte di sabato 4 ottobre, venti da forti a burrasca provenienti dai quadranti settentrionali su Valle D’Aosta, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. In queste regioni, le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca forte, soprattutto sui settori costieri.

Dal mattino di domenica 5 ottobre, la situazione di venti forti si estenderà anche a Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con raffiche particolarmente intense lungo le coste. Inoltre, sono previste mareggiate lungo le coste esposte, che potrebbero causare disagi e danni alle infrastrutture costiere e alle attività marittime.

Rischi e criticità: possibili disagi idrogeologici e idraulici

I fenomeni meteorologici previsti potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche nelle aree interessate. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta, consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, riporta in dettaglio le zone a rischio e le misure di prevenzione da adottare.

Le criticità idrogeologiche possono manifestarsi sotto forma di allagamenti, frane e smottamenti, mentre le criticità idrauliche sono legate a possibili esondazioni di corsi d’acqua e a difficoltà nel deflusso delle acque piovane. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione agli aggiornamenti e a seguire le indicazioni delle strutture territoriali di protezione civile.

Monitoraggio costante e aggiornamenti in tempo reale

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia viene aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della Protezione Civile, dove è possibile consultare anche le norme generali di comportamento da adottare in caso di maltempo.

Le strutture territoriali di protezione civile gestiscono le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate. Il Dipartimento della Protezione Civile, in stretto contatto con queste strutture, seguirà l’evolversi della situazione e fornirà tempestivi aggiornamenti alla popolazione.

Consigli utili e comportamenti da adottare

In caso di allerta meteo, la Protezione Civile raccomanda di:

Prestare attenzione agli avvisi e agli aggiornamenti ufficiali;

Limitare gli spostamenti nelle aree a rischio;

Non sostare in prossimità di corsi d’acqua, ponti o zone soggette a frane;

Mettere in sicurezza oggetti e strutture che potrebbero essere danneggiati dal vento;

Seguire le indicazioni delle autorità locali e delle strutture di protezione civile.

Conclusioni: attenzione alta nelle prossime ore

La situazione meteorologica delle prossime ore richiede la massima attenzione da parte della popolazione e delle autorità locali, soprattutto nelle regioni interessate dall’allerta gialla. La Protezione Civile continuerà a monitorare l’evolversi dei fenomeni e a fornire aggiornamenti tempestivi, invitando tutti a seguire le indicazioni per ridurre al minimo i rischi legati al maltempo.

