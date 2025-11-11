"Sugar" Ray Richardson morto a 70 anni, stella del basket Nba caduta per la cocaina e rinata al Bologna Virtus

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il basket mondiale è in lutto per la morte di Michael Ray Richardson, conosciuto universalmente come “Sugar”. Stella Nba sul finire degli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80, e arrivato in Italia, alla Virtus Bologna, nel 1988, Richardson aveva 70 anni: si è spento a Lawton, in Oklahoma, a causa di un tumore. Dopo essere stato trovato positivo alla cocaina per la terza volta, nel 1986 venne definitivamente radiato dal campionato americano, per poi rinascere nel nostro Paese, dove vinse due Coppe Italia e una Coppa delle Coppe.

La carriera di Michael Ray Richardson in Nba

Originario di Lubbock, in Texas, dove era nato nel 1955, Richardson era stato scelto, nel 1978, dai New York Knicks, con i quali giocò fino al 1982.

Poi passò dall’altro lato della costa ai Golden State Warriors e successivamente ai New Jersey Nets, dove rimase dal 1983 fino al 1986. Divenne miglior passatore Nba nel 1980; migliore nelle palle recuperate Nba nel 1980, 1983, 1985; 4 volte All-Star e secondo migliore giocatore di sempre per palle rubate a partita Nba.

Arrivato in Nba come quarta scelta, Richardson, canotta numero 20, venne soprannominato “Sugar”: capace di magie e giocate sopraffine su parquet d’America, era diventato famoso per i suoi scatti, i rimbalzi, gli assist mai banali, l’innata capacità di battere l’avversario sul primo passo e per il suo tiro da fuori alla velocità della luce.

La positività alla cocaina

Richardson venne trovato positivo alla cocaina, nel 1984, per la terza volta e per questo venne sospeso dal campionato Nba, per poi essere definitivamente radiato nel 1986.

Chiuso il capitolo americano della sua carriera, per “Sugar” si aprirono le porte dei palazzetti europei: arrivò in Italia nel 1988 e con la maglia della Virtus Bologna divenne un’icona bianconera.

Con quella che all’epoca era la Knorr Bologna ed era allenata da Ettore Messina, Richardson scrisse letteralmente la storia.

“Sugar” e gli anni alla Virtus Bologna

In Italia rimase fino al 1991 e con le V Nere vinse due Coppe Italia e una Coppa delle Coppe, il primo trofeo internazionale del club emiliano.

Non vinse lo scudetto ma si prese la soddisfazione di segnare 50 punti in un All Star Game. In Italia “Sugar” indossò anche le canotte di Livorno (dal 1992 al 1994) e Forlì (nel 1998-99 a 43 anni).

Richardson, che appese le scarpette al chiodo a 45 anni, girò anche l’Europa giocando nell’Antibes in Francia, con cui vinse un campionato transalpino e a Spalato dove conquistò la Coppa di Croazia.

I messaggi di Virtus e Fiorentina

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore lo ha voluto ricordare così: “Bologna piange una delle stelle più luminose di Basket City. Chi ama la pallacanestro a Bologna ricorderà per sempre le immagini di questo straordinario giocatore calcare i nostri parquet tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90 portando la prima coppa europea alla Virtus”.

“Ciao Sugar, per sempre uno di noi”, si legge invece sull’account della Virtus. Un messaggio per Richardson è arrivato anche dalla Fiorentina: il figlio Amir, infatti, gioca nel club viola oltre che nella nazionale di calcio del Marocco.

“Il Presidente Rocco Commisso, sua moglie Catherine, il Direttore Generale Alessandro Ferrari, il DS Roberto Goretti e tutta la Fiorentina si stringono attorno ad Amir Richardson ed esprimono le più sentite condoglianze a lui ed alla sua famiglia per la scomparsa del padre”, si legge nel post della Fiorentina.