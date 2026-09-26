Sui biglietti per i concerti gli Oasis a Roma occhio alle truffe online, l'allarme della Polizia sui codici

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La Polizia, attraverso i social istituzionali, ha rivolto ai fan degli Oasis un appello: fate attenzione ai falsi codici di accesso, alle e-mail sospette e ai siti che imitano quelli ufficiali. L’evento tanto atteso, il concerto in programma nel 2027 a Roma, è diventato un’esca perfetta per i truffatori online. La Polizia e lo staff degli Oasis ricordano che il codice non si compra: se si viene selezionati, si riceve un codice personale e non trasferibile. Attenzione quindi a non fornire password o dati della carta di pagamento tramite link ricevuti in messaggi sospetti.

Truffa biglietti Oasis

Il concerto degli Oasis a Roma fa discutere per tanti motivi, dai costi dei biglietti al parterre suddiviso in molte aree, ma in queste ore c’è un altro problema: le truffe online nella vendita dei biglietti per la data romana.

La Polizia, attraverso il proprio canale WhatsApp e gli altri social ufficiali, ha lanciato l’allerta sulle truffe per falsi codici di accesso ai biglietti.

La raccomandazione della Polizia di Stato è di acquistare esclusivamente attraverso i canali ufficiali, verificando sempre l’affidabilità del venditore e di non effettuare pagamenti a privati senza aver verificato la legittimità della vendita.

A cosa fare attenzione

Tante le cose a cui prestare attenzione per poter ottenere i biglietti degli Oasis, non soltanto il codice per il quale si viene selezionati, ma anche le possibili truffe. Nella nota della Polizia viene sottolineato come il codice di accesso non si compri.

“Se si viene selezionati, quello che arriva è un codice personale e non trasferibile. Se si riceve l’e-mail, prima di procedere, è bene verificare che arrivi dall’indirizzo autorizzato a inviare queste comunicazioni”, spiegano.

A cosa prestare attenzione, quindi? Ai possibili siti clone, evitando di fornire password, dati della carta di pagamento o altre informazioni personali attraverso link ricevuti in e-mail e messaggi sospetti.

Come funziona l’acquisto dei biglietti

È bene quindi fare un recap di come si acquistano i biglietti per i concerti degli Oasis a Roma di giovedì 29 e venerdì 30 luglio 2027. Prima di tutto bisognava registrarsi sul sito ufficiale. Il termine ultimo era giovedì 17 settembre alle ore 17:00.

Una parte delle persone che si sono registrate è stata scelta casualmente per ricevere un’e-mail con il link che permetterà di acquistare i biglietti. L’acquisto sta avvenendo proprio in questi giorni, tra il 25 e il 27 settembre: il periodo perfetto per l’insidia delle truffe.

Chi sta acquistando il biglietto può selezionarne al massimo quattro, utilizzando la piattaforma Ticketmaster, ma solo all’interno di una finestra oraria di vendita precisa assegnata insieme al link. Quindi non è detto che chi si è registrato riceverà il codice o che potrà effettivamente acquistare i biglietti.