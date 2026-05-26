Suicidio a Pizzo Calabro, morto sul colpo l'uomo che si è lanciato dal ponte dell'autostrada: A2 bloccata

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Tragedia sull’autostrada A2 nei pressi dello svincolo di Pizzo Calabro. Un uomo si è lanciato dal viadotto ed è morto sul colpo. La vittima sarebbe un 46enne originario di Tropea e residente ad Acquaro. A causa delle operazioni di soccorso e dei rilievi, il tratto autostradale è rimasto bloccato per diverse ore. Non è la prima volta che il viadotto è teatro di gesti estremi.

Suicidio sull’A2 nei pressi di Pizzo Calabro

Il 46enne, R.V. le sue iniziali, si è tolto la vita nel primo pomeriggio di oggi, martedì 26 maggio. L’uomo si è lanciato dal viadotto dell’autostrada A2 del Mediterraneo, poco lontano dallo svincolo per Pizzo Calabro.

La segnalazione ha messo subito in moto la macchina dei soccorsi, ma l’equipe medica giunta sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 46enne.

Non è il primo episodio in quel tratto autostradale

Oltre ai mezzi del personale sanitario del 118, arrivati con il supporto di un elicottero, sul posto sono giunti anche vigili del fuoco e forze dell’ordine per effettuare tutti i rilievi del caso. L’impatto non ha lasciato scampo al 46enne originario di Tropea, che è morto sul colpo.

Quel tratto di viadotto è tristemente noto per episodi analoghi che, nel corso degli anni, hanno segnato la perdita di altre vite. Per cercare di prevenire il ripetersi di simili tragedie, in passato sulla struttura erano stati effettuati interventi di sicurezza, tra cui l’installazione di barriere protettive pensate per impedire l’accesso ai parapetti.

Nonostante questi accorgimenti, il 46enne è riuscito lo stesso a compiere il gesto estremo.

Autostrada A2 bloccata per ore in direzione sud

Il tratto dell’autostrada A2 in direzione Reggio Calabria è rimasto chiuso per diverse ore per consentire alle forze dell’ordine di svolgere tutti i rilievi del caso.

Ciò ha avuto conseguenze sul traffico, con lunghe code che hanno rallentato la circolazione stradale. Le autorità hanno disposto l’uscita obbligatoria a Pizzo Calabro per i veicoli diretti verso sud fino alla riapertura del tratto.

Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver notato una vettura parcheggiata a bordo carreggiata poco prima della terribile tragedia.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.