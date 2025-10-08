Suicidio a Sesto San Giovanni, 71enne si lancia dal balcone durante lo sfratto dopo aver lasciato un biglietto

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un uomo di 71 anni è morto a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. L’anziano si è gettato dal sesto piano della sua abitazione durante lo sfratto che stava subendo. L’uomo, quando è arrivato l’ufficiale giudiziario, si è lanciato dal balcone. Viveva da solo e ha lasciato un biglietto di addio.

Il gesto all’arrivo dell’ufficiale giudiziario

Il gesto, improvviso, è avvenuto alle 9:15 del mattino in via Puricelli Guerra, a Sesto San Giovanni (Milano) dove la vittima viveva.

In quel momento, all’ingresso del palazzo, si trovavano il suo avvocato e l’ufficiale giudiziario giunto per notificargli lo sfratto.

Via Puricelli Guerra, a Sesto San Giovanni (Milano)

Sul posto è arrivato immediatamente il 118 che, però, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano.

La procedura di sfratto era diventata esecutiva

L’uomo che si è suicidato era moroso rispetto ai canoni di locazione e aveva già più volte ricevuto la visita dell’ufficiale giudiziario.

Questa volta la procedura era divenuta esecutiva, tanto che sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine per la riconsegna dell’appartamento alla proprietà.

L’anziano era divorziato e in casa viveva da solo. In casa ha lasciato un biglietto di addio.

