Suicidio al Cardarelli di Napoli, donna lancia dal terzo piano: si era ustionata in un incidente sul lavoro

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Tragedia a Napoli all’ospedale Cardarelli. Nella mattina del 27 maggio una donna di 58 anni si è lanciata nel vuoto dal terzo piano del padiglione E della struttura ospedaliera. Sarebbe stata ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva Grandi Ustionati per un presunto incidente sul lavoro. La paziente doveva essere trasferita, sempre nella mattina del 27 maggio, in Chirurgia plastica ricostruttiva.

Suicidio ospedale Cardarelli, cosa è successo

Come riporta una nota ufficiale dell’ospedale Cardarelli, il tragico episodio è avvenuto poco prima delle 10.

La struttura ospedaliera sottolinea che “i pazienti della Tigu sono seguiti con grande attenzione, anche attraverso una valutazione psicologica, proprio per i traumi riportati”.

In particolare, secondo quanto riportato dalla nota, sembrerebbe che l’episodio si sia verificato nell’ambiente del bagno, probabilmente perché luogo di maggiore privacy.

Tutti i pazienti sono monitorati in maniera costante dal personale h24 come previsto nei reparti di terapia intensiva.

Il motivo del ricovero

L’agenzia Dire aggiunge ulteriori dettagli alla vicenda.

Secondo quanto riportato, la paziente di 58 anni che si è lanciata dal terzo piano sarebbe stata ricoverata all’ospedale Cardarelli per le conseguenze di un presunto incidente sul lavoro.

Per l’agenzia, la donna avrebbe riportato “pesanti ustioni”.

Il Mattino ricorda che il reparto grandi ustionati del Cardarelli è dotato di un protocollo ad hoc con videosorveglianza per prevenire gesti estremi in reparti ad alta intensità di cura ma anche forte impatto psicologico e pur dotato di barriere alle finestre.

La Direzione strategica dell’ospedale Cardarelli esprime il cordoglio e la propria vicinanza ai familiari.

La presunta depressione

In merito alle condizioni della paziente ricoverata, Internapoli ha aggiunto alcune informazioni relative al passato della donna.

Come riportato, la 58enne sarebbe arrivata in ospedale per delle ustioni provocate da olio bollente.

Secondo la testata, il gesto estremo sarebbe stato dettato da motivi di depressione.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.