Suicidio al Viminale, morto dipendente del Ministero dell'Interno: s'è buttato dal 4° piano, nessun biglietto

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Un dipendente di 60 anni del Ministero dell’Interno è morto cadendo dal quarto piano del Viminale, l’edificio che fa da sede al dicastero. L’ipotesi più accreditata sarebbe quella di un suicidio anche se non è stato trovato alcun biglietto o messaggio lasciato a familiari o amici.

Morto un dipendente al Viminale, ipotesi suicidio

Nella mattinata di oggi 26 maggio un dipendente del Ministero dell’Interno si è buttato dal quarto piano dell’edificio che funge da sede del dicastero, il Viminale.

L’uomo, che era un funzionario e lavorava in una posizione amministrativa, non avrebbe lasciato alcun biglietto per famigliari e amici, ma l’ipotesi più accreditata dalle forze dell’ordine al momento rimane quella del suicidio.

ANSA

Diversi testimoni, tutti dipendenti del Ministero, hanno assistito al fatto. La vittima era sposata e lascia la moglie.

I soccorsi e le indagini

Nonostante i soccorsi siano arrivati immediatamente, con un’ambulanza del 118 sul posto dopo pochi minuti, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo.

Sul posto sono arrivate anche le volanti della squadra mobile della polizia di Roma, che stanno ora indagando sull’accaduto per ricostruire le ragioni del suicidio del sessantenne.

Gli investigatori stanno svolgendo i rilievi del caso anche all’interno degli uffici del Ministero e stanno ascoltando i testimoni che hanno assistito al fatto.

I dati sui suicidi in Italia

L’Oms ha rilevato che in Italia ogni anno circa 4.000 persone si tolgono la vita. Tra i 15 e i 29 anni il suicidio è la prima causa di morte in Europa, la seconda nel nostro Paese dopo gli incidenti stradali.

L’associazione Telefono Amico ha segnalato che nel 2024 ha ricevuto più di 6.700 richieste di aiuto, una tendenza che è proseguita anche nella prima parte del 2025, a cui risalgono i dati più aggiornati, con 3.000 richieste nei primi sei mesi dell’anno.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.