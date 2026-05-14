Suicidio assistito in Toscana, sfogo di Mariasole affetta da parkinsonismo prima di morire: "Toglie dignità"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Una 63enne affetta da una grave forma di parkinsonismo degenerativo è morta dopo aver avuto accesso al suicidio assistito in Toscana. La donna, indicata con il nome di fantasia Mariasole per tutelarne la privacy, aveva atteso nove mesi tra richieste, ricorsi e verifiche mediche prima di ottenere il via libera. Prima di morire aveva denunciato pubblicamente la sofferenza e il senso di perdita di dignità vissuti durante l’attesa: “Mi sono sentita defraudata di un diritto”.

Il caso di Mariasole

A rendere nota la vicenda di Mariasole è stata l’Associazione Luca Coscioni, sottolineando che si tratta del sedicesimo caso di accesso al suicidio medicalmente assistito registrato in Italia.

La donna è morta il 4 maggio nella sua abitazione in Toscana dopo l’autosomministrazione del farmaco letale fornito dal servizio sanitario regionale. La Regione ha approvato la legge locale sul suicidio assistito nel 2025.

La 63enne conviveva dal 2015 con una forma severa di parkinsonismo degenerativo che, negli anni, l’aveva resa totalmente dipendente dall’assistenza altrui.

Cos’è il parkinsonismo

Il parkinsonismo di cui era affetta Mariasole indica un insieme di disturbi neurologici caratterizzati da sintomi simili a quelli del morbo di Parkinson. Non si tratta di una singola patologia, ma di una sindrome che può avere cause diverse. Tra i sintomi più comuni figurano:

rigidità muscolare;

lentezza nei movimenti;

tremori;

difficoltà nel camminare;

problemi di equilibrio.

Con il peggiorare della patologia possono comparire anche disturbi della deglutizione, difficoltà nel parlare, perdita della coordinazione e problemi cognitivi. Esistono varie forme di parkinsonismo. Alcune sono legate a malattie neurodegenerative, altre possono essere causate da farmaci, lesioni cerebrali o patologie vascolari.

Nel caso del parkinsonismo degenerativo, come quello di cui soffriva Mariasole, i sintomi tendono a peggiorare nel tempo fino a rendere il paziente completamente dipendente dall’assistenza di familiari e operatori sanitari.

Come rilevato dagli esperti, una delle principali differenze rispetto al morbo di Parkinson classico riguarda spesso la risposta meno efficace ai farmaci dopaminergici, utilizzati per controllare i sintomi motori.

Il messaggio di Mariasole prima di morire

Come riferito dall’Associazione Luca Coscioni, Mariasole aveva descritto la propria sofferenza vissuta durante il lungo iter burocratico e giudiziario verso la conclusione da lei fortemente voluta e rincorsa.

“In questo periodo di attesa mi sono sentita defraudata di un diritto che dovrebbe essere inalienabile e la cosa più triste, che toglie dignità, è la lotta che ho dovuto fare insieme a chi mi è accanto. Spero che nessuno debba attendere nella sofferenza come me e sentirsi sola davanti ad ostacoli che non dovrebbero esserci una volta accertata la malattia e la volontà libera della persona”.

La donna aveva spiegato di aver maturato la decisione definitiva a causa dell’impossibilità di vivere autonomamente. Non riusciva più a camminare, parlare, mangiare e comunicava solo tramite un dispositivo con tastiera e sintesi vocale.

Il lungo iter legale per ottenere il suicidio assistito

La richiesta di accesso al suicidio assistito era stata presentata alla Asl Toscana Nord Ovest nel luglio 2025. Inizialmente, però, la commissione sanitaria aveva negato il via libera ritenendo assente il requisito del “trattamento di sostegno vitale”.

L’Associazione Coscioni ha precisato che la situazione si era sbloccata solo dopo una diffida formale, un ricorso urgente al Tribunale di Pisa e l’aggravarsi delle condizioni cliniche della donna.

Successivamente, la commissione Asl ha cambiato orientamento anche alla luce di nuove consulenze specialistiche. A seguire la procedura è stato il medico Paolo Malacarne, che ha assistito la donna durante il suicidio assistito.