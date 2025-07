Suicidio assistito, le ultime parole di Laura Santi prima di morire: "Non potete capire che senso di libertà"

Laura Santi è la nona persona in Italia ad aver ottenuto il via libera al suicidio assistito. La donna è morta il 21 luglio 2025 e in un ultimo messaggio affidato all’Associazione Luca Coscioni ha spiegato di sentirsi finalmente “libera dalle sofferenze, dall’inferno quotidiano” che ormai stava vivendo.

Le ultime parole di Laura Santi

Laura Santi è stata attivista e consigliera generale dell’Associazione Luca Coscioni e, poco prima di morire, ha donato a loro le sue ultime parole.

“La vita è degna di essere vissuta, se uno lo vuole, anche fino a 100 anni e nelle condizioni più feroci – è stata la riflessione della donna – ma dobbiamo essere noi che viviamo questa sofferenza estrema a decidere e nessun altro”.

ANSA

Una foto di Laura Santi

Laura ha spiegato di essere sul punto di morire e ha aggiunto: “Non potete capire che senso di libertà dalle sofferenze, dall’inferno quotidiano che ormai sto vivendo. O forse lo potete capire”.

La richiesta di Laura Santi

Poi una rassicurazione a quanti restano e le sono stati vicini. “State tranquilli per me. Io mi porto di là sorrisi – ha fatto sapere – credo che sia così. Mi porto di là un sacco di bellezza che mi avete regalato”.

Laura Santi ha però voluto esprimere anche un’ultima richiesta, quella di ricordarla.

“Sì, questo ve lo chiedo, ricordatemi. E nel ricordarmi – ha aggiunto – non vi stancate mai di combattere. Vi prego, non vi rassegnate mai. Lo so, lo so che lo fate già, però non vi rassegnate mai. Non vi stancate mai, anche quando le battaglie sembrano veramente invincibili”.

Chi era Laura Santi

Laura Santi era una giornalista perugina cinquantenne affetta da sclerosi multipla e che era stata protagonista della campagna Eutanasia Legale.

È morta in casa sua il 21 luglio 2025 a seguito della auto-somministrazione di un farmaco letale. Accanto a lei, suo marito Stefano, che le è sempre stato vicino anche negli ultimi anni di battaglia sul fine vita.

Affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla, la giornalista aveva avuto il via libera dalla sua ASL di riferimento a giugno 2025 dopo due anni e mezzo dalla sua richiesta per l’accesso al suicidio assistito e un lungo percorso giudiziario. Il farmaco e la strumentazione necessaria sono stati forniti dall’azienda sanitaria, mentre il personale medico e infermieristico che l’ha assistita nella procedura è stato attivato su base volontaria.

Come riporta l’Associazione Luca Coscioni,” dopo tre anni dalla richiesta iniziale alla ASL, due denunce, due diffide, un ricorso d’urgenza e un reclamo nei confronti dell’azienda sanitaria, solo nel novembre 2024 ha ottenuto una relazione medica completa che attestava il possesso dei requisiti stabiliti dalla sentenza 242\2019 della Corte costituzionale e a giugno 2025 la conferma dal collegio medico di esperti e poi del comitato etico sul protocollo farmacologico e delle modalità di assunzione”.