Suicidio Davide Lionello, figlio di Oreste travolto dalla metro a Roma: era fuggito dalla clinica psichiatrica

Il figlio di Oreste Lionello è morto a 52 anni nel pomeriggio del 25 gennaio. Davide Lionello soffriva da tempo di una malattia psichiatrica, il bipolarismo. L’ipotesi più accreditata è il suicidio. Il figlio del noto attore e comico si sarebbe lanciato sui binari all’arrivo di un treno presso la fermata Subaugusta della linea A della metro di Roma.

Morto il figlio di Oreste Lionello, che malattia aveva

Davide Lionello era in cura in una clinica romana, per una malattia psichiatrica, da due anni.

Nel 2004 era stato diagnosticato al figlio di Oreste Lionello il bipolarismo.

La sorella Alessia ha confermato che il fratello combatteva con questa patologia da oltre 20 anni.

Ha cambiato diverse strutture e piani terapeutici.

Lo sfogo della sorella Alessia

A Il Messaggero, Alessia, la sorella di Davide Lionello, si è lasciata andare ad un lungo sfogo dopo la morte del fratello.

“Una tragedia evitabile. Non sappiamo con quale permesso sia potuto uscire dalla clinica, né cosa sia successo”, ha spiegato.

“Mio fratello era imbottito di medicinali, avevo chiesto che gli venisse cambiata la cura ma mi avevano risposto di non intromettermi”, le parole della figlia di Oreste Lionello.

Poi ha concluso ricordando che, nell’ultimo periodo, il fratello aveva perso la voglia di vivere.

“Vogliamo accertare di chi siano le responsabilità perché certe cose non accadano più”, ha rimarcato al quotidiano.

Doppiatore come il padre

Davide Lionello, separato e con una figlia di 14 anni, aveva seguito, in parte, le orme del padre.

È stato doppiatore come il compianto Oreste Lionello e aveva dato la sua voce al personaggio di Chunk dei Goonier e a Charlie Custer nel cartone animato Holly e Benji.

Negli ultimi tempi, stava collaborando ad un docu-film con la sorella Alessia per celebrare il centenario della nascita del padre, il 18 aprile 2027.

Cos’è il bipolarismo e come si manifesta

Il bipolarismo è caratterizzato da una continua oscillazione dell’umore.

Veri e propri sbalzi in successione, spesso rapida, da trasformarsi in tendenze maniacali.

Può essere diagnosticato e catalogato in base alla durata degli episodi depressivi.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.