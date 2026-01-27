Suicidio Davide Lionello, i sospetti della sorella sulla clinica dal permesso alla telefonata: "Era già morto"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

A poche ore dal suicidio, la sorella di Davide Lionello ha parlato degli ultimi movimenti del fratello e delle cure alle quali era sottoposto nella clinica. Alessia ha espresso dubbi sul perché Davide sia arrivato, da solo, nella fermata metro in cui è morto. La clinica lo avrebbe chiamato alle 17 di domenica, “quando era già morto”, ha precisato la donna. Davide Lionello, figlio dell’attore Oreste, è stato travolto da un treno nella fermata della metro A Subaugusta di Roma.

Davide Lionello, le parole della sorella dopo il suicidio

La testimonianza della sorella Alessia è stata raccolta dal Messaggero. Da settimane Davide Lionello non voleva vedere moglie, figli e parenti. “Quando diceva ‘non me la sento di vedervi’ era un chiaro segnale del fatto che stesse malissimo”, ha detto Alessia.

In base alle testimonianze e ai video delle telecamere di sorveglianza, Davide Lionello, 52 anni, si sarebbe gettato volontariamente sotto il treno in arrivo nella stazione della metro domenica scorsa.

ANSA

I dubbi sul permesso e sulla telefonata da parte della clinica

Davide Lionello era un paziente con problemi psichiatrici seguito dalla clinica Villa Mendicini di Roma. A dare voce ai dubbi della famiglia è la sorella Alessia, che si chiede come “nessuno della clinica si sia accorto che mio fratello era peggiorato e lo abbia fatto uscire da solo”.

Alle 17 di domenica, dopo quello che sembra essere a tutti gli effetti un suicidio, la clinica avrebbe chiamato Davide al telefono, come raccontato dalla sorella, “ma lui era già morto”. È sempre la sorella a dare una possibile spiegazione del motivo della telefonata: “Secondo me si sono accorti che non c’era e hanno provato a chiamarlo”.

I parenti del 52enne vogliono anche capire che tipo di permesso abbia avuto Davide Lionello per allontanarsi da solo dalla clinica, dopo che “per due anni aveva avuto un permesso a settimana per uscire accompagnato”. Saranno le indagini ad accertare questo aspetto.

Suicidio Davide Lionello, la battaglia per togliere un farmaco

Alessia Lionello, inoltre, ha parlato anche delle cure alle quali era sottoposto il fratello, a suo modo di vedere “esagerate” perché il fratello da ormai due anni era molto tranquillo. La donna ha ricordato la battaglia fatta per fargli togliere un farmaco: “Ci sono riuscita, ma da quel momento non mi hanno più permesso di avere voce in capitolo, mi hanno trattata malissimo”.

Secondo il racconto della sorella, a Davide era permesso di fare solo 15 minuti di sport e un corso di cucina una volta a settimana “per il resto lo facevano parlare della malattia e lui non ne poteva più”.

Davide Lionello, morto domenica 25 gennaio a Roma, fin da giovanissimo aveva ripercorso le orme del padre e aveva lavorato come doppiatore per un personaggio del cartone animato “Holly e Benji” e del film I Goonies.