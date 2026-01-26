Suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno ad Anguillara, per Bruzzone "la loro vita era compromessa"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Una pressione da più fronti. Questo è lo stato di cose che possono aver provato Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, i genitori di Claudio Carlomagno reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo. Come noto i coniugi si sono tolti la vita nella loro abitazione di Anguillara Sabazia e per la loro morte è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. La criminologa Roberta Bruzzone, intervenuta a La Vita in Diretta, parla di “una vita compromessa” che potrebbe aver spinto Maria e Pasquale a scegliere di porre fine ai loro giorni.

Il parere di Roberta Bruzzone

In un attimo Maria Messenio e Pasquale Carlomagno hanno affrontato il femminicidio della nuora e l’incriminazione del figlio Claudio, reo confesso della morte di Federica Torzullo.

Pasquale Carlomagno aveva anche pensato di cambiare il nome della ditta, la stessa in cui lavorava il figlio ora recluso nel carcere di Civitavecchia.

ANSA

Sullo stesso sfondo troviamo la gogna mediatica e l’odio arrivato sui loro profili social, di cui i coniugi avrebbero parlato anche nell’ultima lettera lasciata al figlio Davide prima di fare ritorno in via Tevere 25 e impiccarsi.

Per questo Roberta Bruzzone, intervenuta a La Vita in Diretta, sostiene che essere i genitori di un assassino potrebbe “gettarti in un abisso di disperazione”, un abisso che fa percepire come “tutta la tua vita possa essere ormai compromessa”.

La reazione di Claudio Carlomagno

Dopo il suicidio dei genitori Claudio Carlomagno è sorvegliato a vista nella sua cella, dalla quale sono state asportate suppellettili e altri dettagli che potrebbe usare contro di sé. Il suo avvocato Andrea Miroli descrive il suo assistito come “fortemente turbato, provato e consapevole”.

È di lunedì 26 gennaio la notizia del pentimento del reo confesso, secondo quanto raccontato dal suo difensore ai giornalisti.

Il suicidio dei genitori

Sabato 24 gennaio la spirale drammatica che ha colpito Anguillara Sabazia non si è fermata: i corpi di Maria Messenio (65 anni) e del marito Pasquale Carlomagno (69) sono stati rinvenuti nel portico che dà sul giardino della loro abitazione di via Tevere 25. Poco prima la coppia, intorno alle 16, era ripartita da Roma – dove vive il figlio Davide – e lì ha lasciato una lettera d’addio.

La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio: gli investigatori, anche alla luce del contenuto della lettera, faranno chiarezza sulle ragioni del gesto, setacciando anche l’attività social di molti utenti sulle bacheche della coppia.