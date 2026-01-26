Suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno ad Anguillara, s'indaga per istigazione: quali erano i rapporti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia, si indaga per istigazione contro ignoti. Il decesso dei due coniugi Pasquale Carlomagno e Maria Messenio è arrivato a distanza di alcuni giorni dalla confessione dell’uomo, che ha ammesso di aver ucciso la moglie Federica Torzullo.

Il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno ad Anguillara

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, come riferito da Mattino Cinque, sarebbero dovuti comparire nei prossimi giorni davanti agli inquirenti. Sabato, però, sono stati trovati impiccati, uno accanto all’altro, sotto al portico del giardino della loro villetta.

Nei giorni precedenti, dopo l’omicidio di Federica Torzullo, si erano trasferiti a casa del loro altro figlio a Roma. Proprio a lui è stata lasciata una lettera, in cui, in un passaggio, si legge “La gente ci accusa di aver messo al mondo un mostro“. La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. Si tratta di un atto formale, che consentirà di procedere con le autopsie. La villetta, intanto, è stata posta sotto sequestro.

Com’erano i rapporti tra Carlomagno e la famiglia

“La sua nuova famiglia è quella dei suoceri, cui è legatissimo” aveva raccontato Maria Messenio al procuratore Liguori dopo il femminicidio di Federica Torzullo, stando a quanto riportato da Mattino Cinque.

Secondo la donna, i rapporti col figlio erano pressoché inesistenti, ormai da quattro anni.

I genitori lo avevano riaccolto in casa dopo la scomparsa della nuora.

Alle 15,30 del 9 gennaio scorso, proprio Maria Messenio aveva accompagnato in caserma il figlio Claudio Carlomagno, assieme alla mamma di Federica Torzullo, per denunciare la scomparsa della donna. Il padre di Claudio Carlomagno, Pasquale, in riferimento alla mattina del 9 gennaio, aveva detto agli inquirenti: “Mio figlio era al lavoro, almeno così mi aveva detto lui”.

Non appena emersa la notizia della colpevolezza del figlio, Maria Messenio, ex poliziotta e assessora alla sicurezza di Anguillara Sabazia, si è dimessa dall’incarico politico.

Gli inquirenti non credono pienamente alla confessione di Claudio Carlomagno. Si ipotizza che possa essere stato aiutato da uno o più complici.

Né il padre né la madre di Claudio Carlomagno sono mai risultati indagati.

I genitori di Carlomagno hanno inviato un messaggio ai genitori di Federica Torzullo: “Scusateci per quello che ha fatto nostro figlio“.

Claudio Carlomagno controllato a vista in carcere

Una psicologa ha comunicato la morte dei genitori a Claudio Carlomagno.

L’uomo, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo e occultamento di cadavere, è sorvegliato a vista dagli agenti della Polizia Penitenziaria perché ha manifestato intenti suicidari.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.