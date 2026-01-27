Suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, nipote aveva capito le intenzioni dello zio: "Non fare cavolate"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La testimonianza dei familiari dei genitori di Claudio Carlomagno racconta il dolore e lo shock dopo il loro ritrovamento in seguito al suicidio. Un dramma che sarebbe stato “avvertito” dal nipote, dopo l’ultimo colloquio telefonico, durante il quale aveva in qualche modo cercato di proteggere lo zio, invitandolo a non fare “cavolate”.

Il dramma dei Carlomagno

Emergono nuovi e toccanti dettagli sulla tragedia che ha colpito la famiglia Carlomagno, grazie alla testimonianza della moglie del nipote dei genitori di Claudio, andata in onda nel corso della trasmissione “Dentro la notizia”.

Secondo quanto raccontato, il primo campanello d’allarme è scattato quando non è stato più possibile mettersi in contatto telefonico con i coniugi.

A destare ulteriore preoccupazione è stata la lettera rinvenuta dal figlio, elemento che ha spinto la famiglia ad agire immediatamente. Il fratello di Claudio Carlomagno, Davide, ha contattato subito la zia ad Anguillara, che si è recata nell’abitazione dei genitori e ha fatto la drammatica scoperta.

Il suicidio dei genitori di Claudio

La donna ha sottolineato lo sgomento provato nel momento in cui è stato confermato il probabile suicidio. Un’ipotesi sulla carta inconcepibile per chi conosceva i due coniugi: persone solide, affettuose e profondamente legate alla famiglia.

“Ti prende un colpo perché una come lei, due spalle grosse quanto una caserma veramente, e ti ritrovi che ti dicono questa cosa: ti crolla il mondo addosso” ha raccontato la moglie del nipote dei Carlomagno.

“Ho pensato che non è possibile che per colpa di un figlio un genitore si debba sentire così tanto male da doversi togliere la vita. Per colpa dei social: andavi a leggere commenti sotto i post che mettono, scrivevano cose assurde per i genitori”.

La premonizione del nipote

I coniugi vengono descritti come nonni presenti per il figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno, che vivevano una quotidianità apparentemente normale fino a pochi giorni prima della tragedia.

Il nipote aveva parlato con lo zio pochi giorni prima, ricevendo la sensazione che qualcosa non andasse.

“Mio marito aveva sentito lo zio proprio due giorni prima chiedendogli: ‘zio, una domanda un po’ così, però come stai?’ Lui gli ha detto che stava male, che era ferito dal gesto fatto dal figlio. E lui gli ha detto di ‘non fare cavolate’. Non c’entrano nulla, non è colpa loro di quello che è diventato, di quello che è partito nella mente del figlio”.

Il ritrovamento dei coniugi e le indagini

I corpi dei coniugi Carlomagno sono stati trovati impiccati all’interno della loro abitazione, circostanza che ha immediatamente fatto ipotizzare un gesto volontario. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le indagini sono tutt’ora in corso per chiarire ogni aspetto della vicenda, mentre gli inquirenti analizzano elementi personali e ambientali per ricostruire il contesto che ha preceduto la tragedia.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.