Suicidio Denise Cosco figlia di Lea Garofalo, "Aveva ripreso i contatti col padre condannato per mafia"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Si continua a scavare nella vita privata della figlia di Lea Garofalo, Denise Cosco, per fare chiarezza sul suo suicidio. Lo scorso 10 settembre, la 35enne si è buttata dal balcone della sua abitazione ad Ariccia, vicino a Roma. Da quanto emerso, sembra che nell’ultimo periodo avesse ripreso i contatti con il padre detenuto, Carlo Cosco, condannato per mafia e mandante della spedizione punitiva contro sua ex compagna Lea.

Suicidio di Denise Cosco: si scava nella vita privata della figlia di Lea Garofalo

Lea Garofalo sfidò la ‘ndrangheta. Una scelta coraggiosa pagata con un prezzo altissimo: la vita. Divenne testimone di giustizia e si ribellò alle violenze e agli illeciti dell’ex compagno, condannato in via definitiva all’ergastolo perché ritenuto mandante e organizzatore dell’omicidio di Lea, avvenuto a Milano il 24 novembre 2009.

Denise, segnata da questo difficile passato familiare, era una persona dall’identità fragile. Come riferisce Il Corriere della Sera, nelle scorse ore è stato ascoltato a lungo negli uffici diretti dal procuratore capo di Velletri, Carlo Villani, il suo compagno.

ANSA

Da quanto emerso, l’uomo e Denise avevano una figlia di quattro anni, che viveva dai suoceri, dopo che il Tribunale per i minorenni si era pronunciato per la perdita della potestà genitoriale.

Denise soffriva di dipendenze e per questa ragione, secondo i giudici, non poteva crescere la bimba. Forse anche questa situazione ha contribuito a gettarla in uno sconforto senza fine.

I rapporti con il padre Carlo Cosco

Si indaga anche sul recente passato della 35enne, che sembra avesse ripreso ad avere rapporti con il padre Carlo Cosco. I due pare che avessero ricominciato a parlarsi.

I magistrati sono convinti che il genitore fosse una presenza tossica per Denise. Per approfondire la vicenda, hanno disposto una consulenza sul suo smartphone al fine di acquisire conversazioni e messaggi che si sarebbero scambiati padre e figlia.

Gli inquirenti passeranno al setaccio anche la casella di posta elettronica di Denise che consultava le e-mail dal cellulare perché non aveva un pc.

Il sospetto degli investigatori

Il sospetto degli investigatori è che la 35enne sia stata sottoposta a una pressione psicologica da parte del padre. Nelle prossime settimane saranno depositati gli esiti della consulenza.

Nel fascicolo dei pm si ipotizza un’istigazione al suicidio, anche se per ora l’inchiesta risulta senza indagati.