Suicidio di Annabella Martinelli, caccia all'uomo conosciuto sui social: "Se crepo è colpa di una persona"

Dopo la conferma del suicidio di Annabella Martinelli giunta con l’autopsia, l’attenzione degli inquirenti si concentra sui contenuti pubblicati sui social dalla 22enne poco prima di scomparire. “Se crepo o mi succede qualcosa ora sappiamo di chi è la colpa, di un uomo che non sa accettare il rifiuto”, si legge nell’ultimo post della ragazza su Threads.

La conferma del suicidio

L’autopsia sul corpo di Annabella Martinelli ha dunque confermato in modo definitivo l’ipotesi già avanzata dagli inquirenti: la giovane si è tolta la vita.

L’esame è stato eseguito martedì dall’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Padova su disposizione della Procura.

Le indagini sulla morte di Annabella Martinelli

Prima di scomparire la sera del 6 gennaio, Annabella Martinelli aveva detto ai genitori che sarebbe andata da un’amica.

Dall’analisi delle telecamere di sorveglianza, gli investigatori hanno appurato che la 22enne era uscita in sella alla sua bicicletta per recarsi a Teolo (Padova) trasportando due cartoni della pizza sul portapacchi.

Il ritrovamento della bici, legata con lucchetto a un albero, e poi del corpo della giovane con un cerotto sulle labbra hanno impresso la svolta decisiva al caso. Così gli inquirenti hanno iniziato le indagini su cosa è successo prima.

Al momento, in nessun momento di questa tragica vicenda è però mai emerso il coinvolgimento di altre persone.

I post sui social e quel riferimento a un “uomo misterioso”

Nello zaino di Annabella i carabinieri avevano rinvenuto pagine scritte con messaggi d’addio. Ma anche lì nessuna traccia o riferimento a possibili sospetti.

L’analisi dei profili social della ragazza hanno però evidenziato un dettaglio potenzialmente importante. Negli ultimi tempi Annabella aveva avuto scambi di battute su Threads con un utente.

Come riportato da La Repubblica, questo account risulta attualmente disattivato e gli inquirenti stanno cercando di risalire all’identità dell’uomo “misterioso”, anche se l’inchiesta ha confermato la pista del suicidio.

L’ultimo post pubblicato da Annabella su Threads è datato ottobre. Proprio in un botta e risposta legato al contenuto, la 22enne aveva interagito con un uomo.

“Se diventi il mio stalker ti individuo subito”, scriveva la giovane. E ancora: “Se crepo o mi succede qualcosa ora sappiamo di chi è la colpa, di un uomo che non sa accettare il rifiuto”. Messaggi espliciti, che non potevano essere certamente ignorati da chi indaga.

Le indagini su questo filone proseguono, anche se al momento non è emerso alcun legame tra i post e la morte di Annabella Martinelli.