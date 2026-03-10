Suicidio di Antonio Meglio in ospedale a Napoli, impiccato col lenzuolo: aveva accoltellato una donna sul bus

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Si è tolto la vita impicciandosi con un lenzuolo Antonio Meglio, il 39enne che la sera di giovedì scorso 5 marzo, nel quartiere Vomero di Napoli, a bordo di un bus ha accoltellato una penalista di 32 anni. L’uomo era piantonato in ospedale, nel reparto di psichiatria, quando è avvenuto il suicidio. Giovedì, dopo una trattativa a cui ha preso parte anche il conducente del bus a bordo del quale teneva l’avvocato sotto minaccia, è stato bloccato e fermato dai carabinieri che hanno anche evitato un tentativo di linciaggio. Ieri il gip aveva convalidato il fermo ed emesso il carcere nei confronti del 39enne.

L’estremo gesto è stato compiuto da Meglio nella serata di lunedì 9 marzo, all’ospedale San Giovanni Bosco. Secondo quanto riferisce l’AdnKronos, aveva già tentato gesti di autolesionismo. Uno subito dopo l’arresto, mentre si trovava in caserma, poi quando è stato trasferito nel carcere di Poggioreale.

La salma resta a disposizione per l’autopsia.

Chi era Antonio Meglio: la laurea e le fragilità psichiche

Meglio era laureato in giurisprudenza e aveva alle spalle un percorso segnato da fragilità psichiche. Originario del quartiere Pianura e incensurato, si era anche iscritto all’albo dei praticanti avvocati.

In passato era stato seguito dai servizi sanitari della Asl e successivamente da uno specialista privato per problemi di natura psichica che, secondo il suo difensore Gianluca Sperandeo, parevano essersi stabilizzati.

L’aggressione al Vomero a bordo del bus

Il 5 marzo, mentre si trovava su un bus al Vomero, ha accoltellato senza alcun motivo una penalista di 32 anni che si trovava sul mezzo pubblico.

L’aggressione è avvenuta a bordo del bus della linea C32, in via Simone Martini. Le condizioni della donna, come riferisce Il Corriere della Sera, sono in miglioramento.

L’autista del bus, resosi conto della situazione critica, dopo aver fermato il mezzo, aveva coraggiosamente mediato con Meglio, instaurando un dialogo ed evitando che il 39enne venisse linciato dai presenti. Poi sono giunti i carabinieri che hanno proceduto con l’arresto.

Nella mattina del 9 marzo, il giudice per le indagini preliminari aveva convalidato il fermo, disponendo la custodia cautelare in carcere per Meglio.

Nel corso dell’udienza il 39enne aveva risposto solo in parte alle domande, manifestando un forte stato confusionale. A proposito dell’aggressione, aveva spiegato di avere un “vuoto di memoria”.

Davanti ai carabinieri, però, aveva dato una versione differente: “Sono stato vittima di una truffa sentimentale e ce l’avevo con tutti. Ho scelto la vittima a caso, non la conoscevo. Con il mio gesto volevo attirare l’attenzione di Nicola Gratteri“.

I gesti autolesionistici prima del tragico epilogo

Meglio, prima di togliersi la vita, aveva provato più volte a farsi del male. In caserma, dopo l’arresto, aveva tentato di infliggersi lesioni alla gola con una chiavetta usb, poi sequestrata. Successivamente, nel carcere di Poggioreale, si era buttato con forza contro un muro, provocandosi una ferita alla testa.

Per il rischio di nuovi gesti autolesionistici era stato trasferito nel reparto psichiatrico dell’ospedale, dove si è tolto la vita.