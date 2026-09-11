Suicidio di Denise Cosco figlia di Lea Garofalo, compagno in Procura e analisi sul telefono: poi l'autopsia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ha scosso l’Italia il suicidio di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, collaboratrice di giustizia e simbolo della lotta alla ‘ndrangheta calabrese, uccisa su mandato dell’ex marito nel 2009. Il compagno di Denise Cosco sarà ascoltato in Procura nelle prossime ore. L’autopsia sul corpo verrà effettuata sabato 12 settembre. Intanto, è stata disposta una perizia sul telefono.

Il suicidio di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo

Giovedì 10 settembre Denise Cosco si è gettata da una finestra al terzo piano del palazzo ad Ariccia, vicino Roma, in cui viveva assieme al compagno e al loro bambino di quasi quattro anni.

Aveva 35 anni, la stessa età in cui è stata assassinata la madre Lea Garofalo, collaboratrice di giustizia uccisa nel 2009. Gli assassini di Lea Garofalo l’hanno torturata, hanno dato fuoco al suo corpo e lo hanno sciolto nell’acido. La vicenda giudiziaria si è chiusa nel 2014 con quattro condannati all’ergastolo, tra cui l’ex compagno di Lea Garofalo Carlo Cosco.

Le indagini sulla morte di Denise Cosco

Come riportato dal Corriere della Sera, i magistrati, guidati dal procuratore capo Carlo Villani, hanno già sentito alcune persone in merito alla morte di Denise Cosco.

Nelle prossime ore, in Procura a Velletri, verrà ascoltato il compagno. Potrebbe fornire qualche dettaglio utile sugli ultimi giorni di Denise Cosco, uscita dal programma di protezione nel 2018 e impiegata in un ministero a Roma.

L’autopsia è prevista nella giornata di sabato 12 settembre. Intanto, è stata conferita una consulenza a esperti informatici affinché aprano il telefono cellulare di Denise Cosco.

Il ricordo dell’Associazione Nazionale Magistrati

La Giunta esecutiva centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati ha diffuso una nota per rendere omaggio alla memoria di Denise Cosco.

Nel messaggio si legge: “Denise aveva la stessa età della madre quando venne uccisa. Era una donna coraggiosa, lo era stata da ragazzina quando era rimasta al fianco della madre che aveva avuto la forza di denunciare la sua famiglia. Lo era stata dopo il suo omicidio, testimoniando contro il padre. Lo era stata in questi anni da testimone di giustizia”.

La nota prosegue così: “La sua scomparsa è una sconfitta per l’intera società e può farci riflettere sull’impegno che va messo ogni giorno dalle istituzioni nella lotta alle mafie e a sostegno di chi ha la forza di denunciare”.

Il messaggio di Enza Rando

La senatrice Enza Rando, che per anni è stata l’avvocato di parte civile di Denise Cosco nel processo per l’omicidio della mamma Lea Garofalo, ha scritto sui social: “La mafia uccide e lo fa in molti modi. Uccide chi si oppone al suo potere, ma continua a uccidere nel tempo anche chi sopravvive, generando veri e propri mostri dentro le vite e le anime di chi resta”.

Rando ha aggiunto: “Con Denise ho conosciuto il coraggio straordinario di una giovane donna, una forza immensa che ha lottato fino in fondo. Ha portato sulle spalle un peso inumano: il dolore della perdita, il vuoto di domande che non troveranno mai risposta e i mostri interiori con cui chi resta è costretto a convivere ogni giorno. I figli delle vittime di mafia sono doppiamente vittime: spogliati dei loro affetti, strappati alle proprie radici e costretti a ricostruirsi un’esistenza sotto un’altra identità, lontani dai propri luoghi e dentro vite che non si sono scelti”.

L’appello finale di Enza Rando: “Lo Stato per Denise c’è stato e le è stato vicino, ma questa tragedia ci ricorda che non dobbiamo mai abbassare la guardia: serve un sostegno umano, psicologico e sociale sempre più costante, continuo e profondo per accompagnare chi vive questo dramma. Dobbiamo farlo per Denise e per Lea, per portare avanti la memoria del loro impegno. La mafia non deve vincere, non permetteremo alla mafia di avere l’ultima parola”.