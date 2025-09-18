Suicidio di Paolo Mendico a Latina, la rabbia dei genitori in tv dopo le parole della preside sul figlio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Si continua a indagare sul suicidio di Paolo Mendico, il 15enne che si è tolto la vita a Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina. I genitori, Simonetta e Giuseppe, sono furiosi con la preside dell’istituto frequentato dal figlio in quanto sostengono che, nonostante più volte abbiano segnalato atteggiamenti vessatori da parte dei suoi compagni di classe, la scuola non sarebbe mai intervenuta in maniera incisiva.

Latina, suicidio di Paolo Mendico: genitori contro la preside

I genitori di Paolo sono intervenuti nella trasmissione Mattino Cinque, raccontando di non aver percepito nel figlio segnali di un disagio così profondo da far pensare al suicidio.

"Non ci siamo accorti proprio di niente, non ha dato alcun segnale – ha spiegato mamma Simonetta -. Fino alla sera prima con noi è stato solare e sorridente. In casa faceva un sacco di cose. Suonava la chitarra, stava con me in cucina, costruiva trappole per i granchi blu. Erano le nove e si è fatto la doccia, il giorno dopo doveva iniziare la scuola…"

Il 15enne si è tolto la vita nella sua stanza. "Disagio per l’inizio della scuola? Un discorso non me lo ha mai fatto – ha continuato Simonetta -, però faceva spesso delle esclamazioni tipo "che pal*e, finita la libertà, domani ricomincio quella mer*a di scuola". Non pensavo però che queste parole potessero nascondere un disagio così profondo".

"A me fa rabbia che una preside affermi certe cose quando io mai l’ho vista e nemmeno le ho parlato", ha tuonato papà Giuseppe, in riferimento a quanto esternato dalla preside dell’istituto frequentato dal figlio.

Le parole della preside: "A me non risulta che Paolo sia stato picchiato"

La preside è stata intercettata sempre dalla trasmissione Mattino Cinque. "Noi – ha dichiarato – mai abbiamo avuto un sentore netto di un atteggiamento di vessazione intenzionale e continua su questo ragazzo. La classe frequentata da Paolo ha presentato problematiche. Paolo era sensibile all’uso della parolaccia. Questo aspetto era emerso, ma ciò non è di per sé indicativo di un atteggiamento di vessazione e bullismo".

"Paolo si era tagliato i capelli perché veniva insultato? I ragazzi non hanno negato di aver fatto battute all’inizio dell’anno, ma tale situazione è rientrata molto velocemente", ha aggiunto la dirigente scolastica.

La giornalista ha quindi chiesto: "Paolo non è stato picchiato? Non è stato sbattuto al muro nei bagni da un ragazzo?"

"No, a me non risulta – la replica della preside -. Questa cosa avrebbe prodotto un’azione disciplinare. Non diceva ‘sono perseguitato, mi picchiano’. I suoi genitori non hanno mai chiesto un incontro con me. Evidentemente c’era un malessere, altrimenti non si arriva a un gesto estremo. Il punto è in che misura noi scuola potevamo accorgerci".

Il padre di Paolo: "Quella donna è una bestia"

Dopo aver ascoltato le esternazioni della dirigente, il padre di Paolo, sempre ai microfoni di Mattino Cinque, è esploso, arrivando a definire la preside "non una signora, ma una bestia".

"Lei è una grandissima bugiarda – ha tuonato il genitore -. Io con lei non ho mai parlato perché avevo un colloquio con la vicepreside. Sempre con quest’ultima ho parlato fino all’ultima volta in cui mio figlio è stato sbattuto al muro. E il rappresentate di classe lo può testimoniare".

"Come fa a dire che non sapeva niente? Abbiamo fatto almeno 5 o 6 segnalazioni alla scuola – ha aggiunto Giuseppe -. Ci hanno detto che avrebbero preso provvedimenti. Non è mai stato fatto niente. A mio figlio rompevano le matite, davano calci allo zaino, gli rubavano le cose. Questa non è una signora, ma una bestia".

"Questa signora – ha dichiarato mamma Simonetta – non la conosciamo, noi parlavamo con la vicepreside. Ogni volta che noi segnalavamo, la vicepreside ci assicurava che avrebbero preso provvedimenti. Dico io cosa succedeva: andava in classe e bla bla bla, minacciava gli studenti di sospensione e poi chiudeva la porta. Dal giorno dopo contro mio figlio ricominciava la stessa situazione".