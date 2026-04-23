Suicidio di Paolo Michielotto 11 giorni dopo licenziamento "illegittimo", famiglia risarcita con 15 mensilità

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La famiglia di Paolo Michielotto è stata risarcita con 15 mensilità di stipendio per il suicidio del dipendente 55enne del magazzino Metro di Marghera, avvenuto 11 giorni dopo il suo licenziamento, Quest’ultimo provvedimento è stato definito una “sanzione sproporzionata” dal giudice del lavoro.

Il licenziamento e il suicidio di Paolo Michielotto

Il caso risale al 2024. Paolo Michielotto, impiegato come addetto alle vendite nel magazzino Metro di Marghera, è stato accusato di avere favorito illegalmente alcuni clienti dell’azienda, permettendo loro di aggirare i costi di spedizione della merce previsti al di sotto di una determinata cifra.

Come scritto dal giudice e riportato da La Stampa, “gli era stato contestato di aver inserito in 14 ordini inviati dal 10 al 29 maggio 2024 un prodotto sospeso e non presente in giacenza nel punto vendita per far raggiungere l’importo complessivo per ciascun ordine di 250 euro, di modo da non addebitare al cliente la fee di trasporto di 20 euro prevista per gli ordini inferiori ai 250 euro”.

Alla richiesta di spiegazioni da parte dei suoi superiori per quei 280 euro di mancato incasso, Michielotto ha giustificato la sua iniziativa come un modo per fidelizzare i clienti, precisando di aver agito in buonafede e di non essersi intascato nulla personalmente.

Il 55enne è stato prima sospeso e poi, il 31 luglio, licenziato.

Paolo Michielotto si era rivolto alla Cgil per impugnare il licenziamento ma, undici giorni dopo, si era tolto la vita.

Il risarcimento per la famiglia di Paolo Michielotto

Nella sentenza del giudice del lavoro si legge che la sanzione dell’azienda è stata “sproporzionata“.

La società è stata condannata a risarcire la famiglia di Paolo Michielotto con 15 mensilità.

Il commento di Cgil e Filcams

Daniele Giordano di Cgil e Andrea Porpiglia di Filcams hanno commentato: “Purtroppo Paolo non potrà gioire di questo risultato, ma questa decisione fa giustizia della sua rettitudine, del suo alto senso del dovere e della sua onestà”.

Giordano e Porpiglia hanno definito “ingiusto” il licenziamento.

I due hanno poi aggiunto: “Sentiamo il dovere di ringraziare profondamente i suoi familiari, che con forza, dignità e determinazione hanno portato avanti una causa giusta, non solo sul piano umano ma anche su quello civile e del lavoro”.