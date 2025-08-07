Suicidio di Stefano Argentino in carcere, la reazione della madre di Sara Campanella

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La notizia del suicidio di Stefano Argentino non dà nessun sollievo alla famiglia di Sara Campanella. Lo ha fatto sapere la madre della 22enne di Misilmeri, uccisa il 31 marzo 2024 dallo stalker, trovato senza vita nel carcere di Messina dove era recluso in attesa del giudizio sul femminicidio.

Il suicidio in carcere.

Il 27enne, reo confesso del brutale accoltellamento per strada a Messina della collega di Università, aveva già dato diversi segnali di volersi suicidare, ma negli ultimi tempi gli psicologi del carcere di Gazzi avevano visto dei miglioramenti.

Argentino aveva ricominciato a mangiare e i medici avevano concordato di ridurre la sorveglianza da 15 giorni, facendolo tornare alla vita comune del penitenziario, in una cella con altri due detenuti. Dove però, intorno alle 17 di mercoledì 6 agosto, ha approfittato di un momento di allontanamento dagli altri reclusi per porre fine alla sua vita.

Le parole dell’avvocato

Un drammatico epilogo ma annunciato, secondo l’avvocato di Stefano Argentino, Giuseppe Cultrera, il quale attribuisce allo Stato “l’unica responsabilità” della morte del suo assistito.

Il legale ha spiegato di aver chiesto una perizia psichiatrica vista lo stato mentale del ragazzo di Noto, che era stata respinta dal gip:

Lo Stato avrebbe potuto salvare almeno una delle due vite, invece non lo ha fatto

Il 27enne era in attesa della prima udienza del 10 settembre del processo, su cui i pm avevano chiesto il rito immediato con l’accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà.

ANSA

La madre di Sara Campanella (al centro) alla fiaccolata in ricordo della figlia a Messina

La procura di Messina ha aperto un’inchiesta per accertare le circostanze della morte di Argentino.

La reazione della madre di Sara Campanella

La notizia è stata commentata dalla famiglia di Sara Campanella, attraverso le parole del legale che assiste la madre Concetta Zaccaria: “In questo momento non possiamo fare altro che restare in silenzio, non siamo felici di quanto accaduto” ha detto l’avvocato Cettina La Torre.

Siamo spettatori inermi delle decisioni prese da lui – ha aggiunto – non gioiamo di quello che è successo, anche se resta la realtà del gesto che ha commesso, non si colma il vuoto lasciato da Sara e la disperazione di chi l’ha amata. Ci sono due famiglie distrutte. Penso che dobbiamo interrogarci sulla necessita di una educazione affettiva e sulla responsabilità della società che non si prende carico dei disagio dei ragazzi