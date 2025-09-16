Suicidio Paolo Mendico a Latina, rabbia della madre del 14enne dopo il funerale: "Solo un compagno di scuola"

Al funerale di Paolo Mendico non c’era nessuno. “Solo un compagno di scuola”, precisa la madre del ragazzo, Simonetta La Marra. È come se il suicidio del 14enne, che si è tolto la vita nella sua cameretta a Santi Cosma e Damiano (Latina), avesse silenziato ogni atto di dolore e di redenzione. Lo si legge nello sguardo addolorato e sfumato di rabbia della donna, che ricorda il figlio con l’aggettivo “puro”. Quei compagni di scuola “hanno dato la prova di quello che sono”, non presenziando all’ultimo saluto a Paolo. Ne è convinta la madre, che si ritrova con una stanza vuota e un horror vacui contro il quale, da oggi, dovrà combattere.

Lo sfogo della madre di Paolo Mendico

Domenica 14 settembre nel piccolo centro di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, si sono tenuti i funerali di Paolo Mendico. Paolo doveva ancora compiere 15 anni, ora li avrà per sempre. Si è tolto la vita nella sua cameretta intorno alle 5 del mattino del 10 settembre. Poche ore dopo avrebbe dovuto riprendere posto a scuola per il nuovo anno scolastico.

Il giorno 14, al santuario di Santi Cosma e Damiano, i suoi compagni di scuola non c’erano, tranne uno. “Un ragazzo con il quale andava d’accordissimo”, precisa la madre di Paolo, Simonetta La Marra, intervistata da un inviato di Ignoto X su La7.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Ai funerali di Paolo Mendico “non c’era nessuno, solo un ragazzo”, dice la madre. La Procura di Cassino indaga sul suicidio del 14enne

Perché tanta assenza ai funerali di Paolo? La madre lo dice con voce sommessa: “Anche lì hanno dato prova di quello che sono”, dato che per l’ultimo saluto a suo figlio “non c’era nessuno, neanche i genitori“. Tranne uno, ripetiamo. L’amico di Paolo “era un ragazzo educato proprio come lui”.

Si prendeva la briga, l’amico, di procurare i compiti in casa a Paolo quando il 14enne si assentava per malattia. Un grande interrogativo si aggiunge ad altri interrogativi, ora. Perché quella fine? E perché quel grande vuoto ai funerali? Martedì 15 settembre qualcuno, scuola, è svenuto. “Noi non abbiamo fatto niente” è il passaparola tra i banchi dell’Istituto Pacinotti di Fondi, dove è concentrata l’attenzione della Procura di Cassino che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.

Il ricordo del padre

Intervistato dal Corriere della Sera Giuseppe Mendico, il padre di Paolo, ripete che “da un po’ di tempo ripeteva che non avrebbe voluto tornare a scuola”. Eppure “quella sera era tranquillo”.

Infatti la sera del 9 settembre “avevamo cenato tutti insieme” e il figlio “aveva fatto il pane”, “non era triste”. Poi “è andato in camera sua, ha preparato lo zaino” e ha segnato sul diario i libri che avrebbe dovuto portare a scuola. Sul suo profilo Facebook Giuseppe fa ripetuti appelli contro il bullismo, di cui Paolo sarebbe stato vittima dal momento che molti lo chiamavano Paoletta e Nino d’Angelo per il suo caschetto biondo e per i suoi modi gentili.

“Per tanti anni abbiamo segnalato quello che non andava”, aggiunge il padre del ragazzo ricordando che durante la scuola primaria era stato “bullizzato dalle maestre” e per questo “avevamo presentato un denuncia ai carabinieri”. Per questo caso si è fatto avanti il ministro dell’Istruzione Valditara, che ha telefonato al padre addolorato per garantirgli la presenza dello Stato in prima linea per fare chiarezza sulla vicenda.

Il suicidio in provincia di Latina

La vicenda è tristemente nota. Paolo Mendico, quasi 15 anni, il 10 settembre avrebbe dovuto fare rientro a scuola dopo la lunga pausa estiva. Il giorno prima ha cenato con la famiglia, ha fatto il pane e si è chiuso in camera sua per preparare lo zaino. Va chiarito se abbia mandato un messaggio ad alcuni compagni per chiedere loro di tenere il primo posto per lui.

Alle 5 del mattino, secondo gli investigatori, si è tolto la vita impiccandosi nella sua cameretta con la corda di una trottola. La sua morte ha scoperchiato un mondo di bullismo di cui Paolo sarebbe stato vittima, sin dai tempi delle elementari. Come anticipato, la Procura di Cassino ha avviato un’indagine. La dirigente scolastica dell’Istituto Tecnico Pacinotti di Fondi, Gina Antonetti, attraverso le pagine di Repubblica ha respinto le accuse dei genitori e ha smentito la mancata presenza ai funerali: “Ho incrociato almeno quattro suoi compagni, hanno anche portato i palloncini e c’erano anche ragazzi di altre classi. Ero lì anche io”.