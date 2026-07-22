Suicidio Pippo Di Marca, nel biglietto d'addio la sofferenza per la malattia: "Scusate, non ce la faccio più"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’attore e regista Pippo Di Marca è morto dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione a Trastevere, a Roma. Si è trattato di suicidio. In casa è stato trovato un biglietto indirizzato alla moglie e al figlio, nel quale l’artista avrebbe spiegato le ragioni del gesto. Alla base di tutto ci sarebbe la reazione alla malattia che da tempo lo aveva profondamente debilitato.

Il biglietto lasciato alla moglie e al figlio

“Scusate, non ce la faccio più: non è questa la vita che voglio”, avrebbe scritto Pippo Di Marca nel messaggio ai familiari, secondo alcune fonti.

Un’altra versione del messaggio, riportata da altre fonti, contiene parole differenti: “Non ne posso più… il mio corpo è come un cadavere… lo spettacolo è finito…”.

Il giorno della tragedia, sia la moglie che il figlio si trovavano in casa. Il decesso è avvenuto sul colpo dopo la caduta.

La malattia di Pippo Di Marca

Secondo le informazioni trapelate, Pippo Di Marca combatteva da tempo con una malattia che lo aveva progressivamente debilitato. Condizione che l’artista non tollerava più.

Proprio il bigliettino, con il riferimento allo stato di salute, è l’elemento determinante che ha portato gli investigatori verso l’ipotesi prevalente del gesto volontario. Le indagini, tuttavia, rimangono aperte e gli accertamenti sono in corso, anche con l’ausilio degli specialisti della Scientifica.

Ultimo video pochi giorni prima della morte

Solo sei giorni prima della tragedia, Pippo Di Marca aveva pubblicato un video sulla pagina Facebook “Teatro in Scatola”, nel quale ripercorreva la propria carriera artistica e il legame profondo con il teatro.

Nel filmato ricordava gli inizi degli anni Settanta e gli incontri con alcuni dei protagonisti della scena teatrale italiana, tra cui Carmelo Bene e Leo de Berardinis.

Chi era Pippo Di Marca

Originario di Catania, Pippo Di Marca è stato una delle figure di riferimento del teatro italiano d’avanguardia e uno dei principali esponenti del cosiddetto Meta-Teatro.

Autore, attore, regista e performer, ha dedicato la propria carriera alla sperimentazione, ricercando nuovi linguaggi. Nel corso degli anni ha collaborato con importanti personalità come Carmelo Bene, Mario Ricci, Leo de Berardinis e Julian Beck. Negli anni Settanta fondò a Roma la compagnia e lo spazio del Meta-Teatro.

Ha lavorato anche nel cinema: tra le interpretazioni più note figura quella di Giulio Andreotti nel film “Il traditore” di Marco Bellocchio. Lo scorso maggio era tornato in scena con uno spettacolo dedicato alla memoria di Carmelo Bene.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.