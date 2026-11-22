Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Alice Di Vita è stata ascoltata nuovamente dagli investigatori nell’inchiesta sulla morte della madre Antonella Di Ielsi e della sorella Sara, avvelenate con la ricina a Pietracatella, in provincia di Campobasso. La studentessa di 19 anni è stata sentita sabato 21 novembre a Torino, all’indomani della lunga audizione dello zio Antonello Di Vita, rimasto per oltre 13 ore in Questura. Intanto, dopo gli accertamenti a Berlino, iniziano le analisi del Dna su cinque reperti sequestrati nell’abitazione delle vittime.

Altro interrogatorio per Alice Di Vita a Torino

Gli investigatori della Squadra Mobile di Campobasso hanno raggiunto Torino per raccogliere una nuova testimonianza di Alice Di Vita, figlia maggiore di Antonella Di Ielsi e sorella della 15enne Sara, morte rispettivamente il 28 e il 27 dicembre 2025. La ragazza vive nel capoluogo piemontese, dove frequenta l’università, insieme alla famiglia dello zio paterno Antonello.

A condurre l’inchiesta è la procuratrice di Larino Elvira Antonelli, che procede contro ignoti per duplice omicidio premeditato. Alice era già stata sentita circa un mese fa. Durante quella precedente audizione aveva messo a disposizione degli investigatori il proprio cellulare, fornendo il codice di sblocco.

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Tra gli aspetti approfonditi dagli inquirenti ci sono anche i rapporti personali della sorella Sara. Due amiche della 15enne avrebbero parlato dell’esistenza di un diario nel quale la ragazza potrebbe aver annotato informazioni su una vicenda familiare. Il documento, tuttavia, non è stato ritrovato e il suo eventuale contenuto resta sconosciuto.

L’interrogatorio-fiume di Antonello Di Vita

Il giorno precedente, venerdì 20 novembre, era stato ascoltato Antonello Di Vita, fratello di Gianni e marito e padre delle due vittime. L’uomo è entrato negli uffici della Questura di Campobasso poco dopo le 9 e ne è uscito intorno alle 22:15, al termine della deposizione più lunga tra quelle raccolte finora nell’inchiesta, che ha coinvolto in tutto circa 250 persone.

Ai giornalisti che lo attendevano all’uscita ha spiegato di aver voluto ripercorrere dettagliatamente quanto accaduto durante le festività natalizie. “Ce li ho tenuti io così tanto”, ha dichiarato riferendosi agli investigatori. “Abbiamo rimesso in ordine i fatti sviscerandoli, ho cercato di togliere qualsiasi fonte di dubbio. Ho cercato di far capire che erano i loro erano dubbi facilmente smarcabili”.

Antonello ha riferito in sostanza di aver ricostruito gli spostamenti della famiglia, i primi malori e le successive ore trascorse tra l’abitazione di Pietracatella e l’ospedale. Durante l’audizione sarebbero però emerse alcune incongruenze rispetto ad altre testimonianze, in particolare sugli orari in cui Antonella Di Ielsi avrebbe iniziato ad accusare i sintomi.

Secondo quanto riferito da Gianni Di Vita, la moglie avrebbe cominciato a sentirsi male intorno alle 10 del 25 dicembre. Il fratello avrebbe invece descritto episodi di vomito già durante la notte precedente. Sono circostanze ancora oggetto di verifica, sulle quali non risultano contestazioni penali nei confronti di Antonello, ascoltato come persona informata sui fatti.

Cosa ha detto il fratello di Gianni Di Vita

Antonello Di Vita ha ribadito anche la propria convinzione sull’estraneità del fratello in merito alla tragedia. “Lo sanno anche in Cina che mio fratello non avrebbe mai potuto fare una cosa del genere“, aveva dichiarato prima di entrare in Questura. L’uomo ha inoltre confermato che anche Gianni avrebbe accusato un malore durante i giorni dell’avvelenamento, circostanza sulla quale gli investigatori stanno cercando di ricostruire la successione degli eventi.

Gianni Di Vita, ex sindaco di Pietracatella, non è indagato per il duplice omicidio. Nel procedimento figura come persona offesa insieme alla figlia Alice. Tra gli elementi al vaglio della Procura ci sono anche le relazioni familiari e le testimonianze raccolte nei mesi scorsi.

L’inchiesta vede attualmente un’indagata per favoreggiamento personale: un’amica di Antonella Di Ielsi che, secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe inizialmente negato di essere a conoscenza di difficoltà coniugali tra i Di Vita. La donna avrebbe successivamente modificato la propria versione dopo che gli investigatori le avevano mostrato un messaggio WhatsApp del 2018 nel quale Antonella le chiedeva informazioni su un avvocato divorzista.

I reperti analizzati a Berlino e i test sul Dna

Parallelamente alle testimonianze, proseguono gli accertamenti scientifici sui materiali sequestrati il 30 luglio nella casa della famiglia Di Vita, in via Risorgimento. Dopo due giornate di operazioni irripetibili al Robert Koch Institute di Berlino, gli specialisti hanno prelevato campioni biologici da cinque oggetti:

una borraccia trovata sul pavimento tra un comodino e un letto;

una bottiglia contenente liquido e sedimenti;

un sacchetto rosa con del kefir, rinvenuto sulle scale;

un cestino della spazzatura;

una confezione di guanti da lavoro.

Gli esperti tedeschi avevano segnalato la presenza di tracce biologiche, rendendo necessario procedere prima alla ricerca di impronte e all’acquisizione dei campioni, per evitare che i successivi trattamenti finalizzati a individuare la ricina potessero comprometterli.

Il materiale raccolto è stato trasferito in Italia dagli investigatori della Squadra Mobile e della Polizia scientifica di Campobasso. Da lunedì 23 novembre inizieranno gli esami per identificare i profili genetici presenti sui reperti e stabilire se appartengano ai componenti della famiglia oppure ad altre persone.