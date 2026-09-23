Sul morbillo in Italia c'è l'allarme del ministero per l'"aumento della circolazione", le regioni a rischio
In Italia si registra un incremento del morbillo: il ministero della Salute sollecita le regioni ad attivare campagne vaccinali mirate
In Italia cresce la circolazione del morbillo, spinta dal mancato raggiungimento della soglia raccomandata dall’Oms per la seconda dose di vaccino. Attraverso una circolare inviata alle regioni, il ministero della Salute segnala l’aumento dei contagi concentrato tra i giovani adulti non immunizzati e sollecita campagne di vaccinazione straordinarie per contenere la trasmissione del virus.
- L'allarme del ministero sulla circolazione del morbillo in Italia
- Le regioni a rischio
- Le indicazioni per le campagne straordinarie
L’allarme del ministero sulla circolazione del morbillo in Italia
Il ministero della Salute ha diffuso una circolare firmata da Maria Rosaria Campitiello, capo del Dipartimento della Prevenzione, per segnalare una crescita della circolazione del morbillo in Italia.
Nel 2026 i contagi confermati sono saliti a 472 rispetto ai 322 dello stesso periodo del 2025, con un quadro epidemico che rischia di aggravarsi considerando anche i casi probabili in fase di verifica.
Alla base della ripresa del virus c’è una grave criticità nella copertura vaccinale: nel 2024 nessuna regione italiana ha raggiunto la soglia del 95% raccomandata dall’Oms per la seconda dose, fondamentale per garantire l’immunità di gregge.
Le regioni a rischio
L’aumento dei contagi si concentra in modo particolare in alcune aree del Paese, con impennate significative in Calabria (passata da 17 a 265 casi), Campania (da 18 a 100), Toscana e Lazio.
La maggior parte dei soggetti colpiti appartiene alla fascia dei giovani adulti tra i 15 e i 39 anni, dove il 94,7% dei casi con stato vaccinale noto risulta non immunizzato.
Preoccupa inoltre il dato relativo al personale sanitario, che rappresenta circa il 19% dei contagi tra gli adulti: tra gli operatori contagiati con stato vaccinale tracciato, circa l’89% non aveva ricevuto la vaccinazione.
Le indicazioni per le campagne straordinarie
Per contrastare la diffusione della malattia, la circolare ministeriale raccomanda alle regioni di attivare campagne di vaccinazione mirate, riservando un’attenzione prioritaria ai giovani adulti e al completamento della seconda dose.
Tra le indicazioni operative figura il potenziamento dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, con l’obbligo di segnalazione tempestiva dei casi sospetti sulla piattaforma Premal entro 24 ore.
Il ministero richiede infine di rafforzare gli interventi di prevenzione rivolti agli operatori sanitari e di sviluppare un’attività di formazione coordinata con medici di famiglia e pediatri.