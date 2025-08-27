Sul sito hard anche foto di Valeria Campagna, Alessia Morani e Alessandra Moretti: la denuncia delle politiche

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il sito web Phica.eu raccoglie da anni foto hard e no di donne inconsapevoli, scattate di nascosto o prese dai social e dalla tv. Oggetto di migliaia di commenti violenti e sessisti donne comuni, ma anche personaggi pubblici. Sul forum sono state scoperte anche le immagini di tre esponenti del Partito Democratico: l’ex deputata Alessia Morani, l’eurodeputata Alessandra Moretti e la consigliera Valeria Campagna.

L’appello di Valeria Campagna

Sono tante, troppe, le donne che nelle ultime ore si sono scoperte vittime inconsapevoli di una pesante forma di violenza online.

Così come sul gruppo Facebook Mia Moglie, anche sul forum Phica.eu sono state pubblicate, per anni, foto rubate dal vivo, dai social o dalla tv.

Tra le vittime, anche Valeria Campagna, 27enne vicesegretaria del Pd Lazio e consigliera comunale a Latina.

Il blog, racconta Campagna, conteneva un’intera sezione di sue foto in costume e altre rubate da “momenti della mia vita pubblica e privata”.

“Sotto, commenti sessisti, volgari, violenti” continua, ammettendo di sentirsi “schifata, arrabbiata, delusa”.

Anche le politiche sul forum hard

La stessa spaventosa esperienza di Campagna è toccata a Alessandra Moretti, eurodeputata del Partito Democratico.

“Phica da anni – ha raccontato Moretti sui social – rubava foto e spezzoni delle trasmissioni tv a cui ho partecipato per poi modificarle e darle in pasto a migliaia di utenti”.

“Vanno chiusi e vietati questo genere di siti che istigano allo stupro ed alla violenza. Invito tutte e tutti a denunciare in massa” è l’appello dell’esponente dem.

Parlarne non è facile, ma Moretti crede che sia necessario che “chi ha una maggiore visibilità e maggiori responsabilità, come nel mio caso, si faccia promotore di battaglie in difesa dei diritti e, aggiungo, in difesa della sicurezza delle donne: violenza porta violenza”.

L’ex deputata pronta alla denuncia

La terza vittima politica di quest’aberrante forma di violenza digitale è l’ex deputata Alessia Morani.

“Denuncerò nelle prossime ore il sito del forum Phica. – ha annunciato – I commenti sono francamente inaccettabili e osceni e ledono la mia dignità di donna”.

Nonostante lo shock, Morani ritiene “necessario reagire tutte insieme” e “denunciare questi gruppi di maschi che continuano ad agire in branco ed impuniti”.

Il sito, che condivideva contenuti senza il consenso delle interessate, sottoponendoli a commenti volgari e sessisti, si trova attualmente sotto il controllo della polizia postale.