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Una donna di 31 anni residente a Piacenza è stata denunciata per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, interruzione di Pubblico Servizio e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale dopo aver bloccato la partenza di un treno presso la stazione ferroviaria di Piazzale Marconi. L’episodio si è verificato nella prima mattina del 17 agosto, quando la donna ha opposto un netto rifiuto a esibire i documenti e a scendere dal convoglio, causando ritardi e disagi ai viaggiatori. L’intervento della Polizia di Stato è stato richiesto dal capotreno, che ha segnalato la presenza della passeggera priva di regolare titolo di viaggio.

La segnalazione sul treno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con una chiamata di emergenza giunta alla Sala Operativa della Questura di Piacenza.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti rapidamente presso la stazione ferroviaria di Piazzale Marconi, dove il capotreno aveva segnalato la presenza di una donna a bordo di un treno senza biglietto.

Il rifiuto della passeggera e le conseguenze sul servizio

Alla richiesta di mostrare un documento di riconoscimento per la contestazione della sanzione amministrativa, la donna ha rifiutato categoricamente di collaborare.

Non solo si è opposta all’identificazione, ma ha anche dichiarato la propria intenzione di non abbandonare il vagone, bloccando così la regolare partenza del convoglio. Questo comportamento ha causato ritardi e disagi a tutti i viaggiatori presenti sul treno.

La reazione agli inviti della Polizia

Gli agenti hanno tentato più volte di convincere la passeggera a scendere dal treno e a fornire le proprie generalità. Tuttavia, la donna ha continuato a opporsi, afferrandosi saldamente al passamano dell’uscita e manifestando un atteggiamento ostile.

Quando gli operatori hanno insistito per ripristinare il pubblico servizio, la donna ha reagito in modo violento e aggressivo nei confronti delle forze dell’ordine.

Il contenimento e la prosecuzione della condotta aggressiva

Per garantire la sicurezza della passeggera stessa, del personale ferroviario e degli altri presenti, gli agenti sono riusciti a bloccarla e a contenerla.

La donna, però, ha continuato a mantenere un comportamento aggressivo anche durante il trasferimento all’esterno della stazione e all’interno dell’auto di servizio, dove ha sferrato ripetuti calci contro la paratia divisoria. Anche una volta giunta nei locali della Questura, la passeggera ha proseguito con atteggiamenti ostili, colpendo con calci la porta della sala d’attesa.

L’identificazione e la denuncia

Solo dopo un’attenta opera di persuasione da parte degli agenti, la donna si è calmata, consentendo così l’avvio delle procedure di identificazione.

È stata quindi identificata come una cittadina straniera di 31 anni, residente a Piacenza e regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.

I reati contestati

Alla luce dei fatti, la donna è stata deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, interruzione di Pubblico Servizio e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.

L’episodio ha messo in evidenza l’importanza della collaborazione tra personale ferroviario e forze dell’ordine per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dei servizi pubblici.

IPA