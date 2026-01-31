Sull'assegno unico aumenti dell'1,4% da febbraio, nuove fasce Isee e pagamenti automatici: cosa c'è da sapere
Nel 2026 l'Assegno Unico e Universale subisce una rivalutazione dell'1,4% legata all'inflazione a partire da febbraio: ecco i nuovi importi dell'Inps
L’assegno unico nel 2026, a partire da febbraio, subisce una rivalutazione dell’1,4% a causa dell’inflazione, con importi massimi per figlio che salgono a circa 203,80 euro mensili e minimi a 58,30 euro. L’Inps ha pubblicato i nuovi importi rivalutati secondo l’adeguamento annuale al costo della vita.
- Sull'assegno unico aumenti da febbraio
- Adeguamenti della mensilità e nuclei familiari
- Fasce di reddito e pagamenti automatici
Sull’assegno unico aumenti da febbraio
L’assegno unico universale, dunque, subisce un aumento dell’1,4% a partire da febbraio 2026.
L’Isee usato per calcolare l’importo dell’assegno a febbraio sarà quello in corso di validità al 31 dicembre 2025.
Il nuovo Isee specifico per le prestazioni assistenziali, invece, sarà in vigore a partire da marzo. L’Inps ha pubblicato ufficialmente i nuovi importi rivalutati secondo l’adeguamento annuale al costo della vita.
Adeguamenti della mensilità e nuclei familiari
Per quanto riguarda la mensilità di gennaio, gli adeguamenti arriveranno dalla mensilità di marzo, mentre a partire da febbraio i pagamenti avverranno il 19-20 del mese.
L’Inps ha reso noto che oltre agli importi base adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita, sussistono maggiorazioni specifiche anche in presenza di determinati requisiti.
I nuclei familiari con figli di età inferiore a un anno (fino al compimento del primo anno di vita) ricevono un incremento del 50% dell’importo calcolato su base Isee.
Le famiglie con almeno tre figli e Isee pari o inferiore a 46.582,71 euro vedono aumentato del 50% l’importo per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni.
Fasce di reddito e pagamenti automatici
La rivalutazione ha modificato le fasce di reddito per l’accesso al sussidio. La prima fascia sale a redditi fino a 17.468,51 euro, contro i 17.227,33 euro del 2025.
L’ultima fascia, quella a cui viene assegnato l’importo minimo, riguarda gli Isee oltre 46.582,71 euro rispetto agli oltre 45.939,56 euro del 2025.
I nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, inoltre, beneficiano di una maggiorazione forfettaria pari a 150 euro. Le maggiorazioni comprendono anche i figli con disabilità.
Come ha ricordato l’Inps, poi, non è necessario presentare alcuna nuova domanda per continuare a percepire l’assegno unico nel 2026. Il sussidio viene riconosciuto in modo automatico e continuativo a tutti coloro per i quali risulta una domanda accolta.