Sull'Iran Emma Bonino attacca Giorgia Meloni e il Governo, "Mi pare totalmente afona"

A Emma Bonino sembra “inverosimile che l’intento di Donald Trump fosse solo quello della liberazione del popolo iraniano” e nello scenario che si è venuto a creare “l’Europa dimostra di non essere adeguata e di fatto irrilevante“. L’ex ministra degli Esteri poi ha criticato il governo Meloni e la premier: “Ciascun leader europeo ha voluto dire la sua mentre lei non si è presentata all’informativa alla Camera, è afona”.

Emma Bonino attacca Giorgia Meloni

Intervistata da Repubblica sull’attuale situazione in Medioriente, con il caos seguito all’attacco di Usa e Israele all’Iran, Emma Bonino ha detto la sua su quanto sta accadendo.

La storica leader dei Radicali, già Commissaria europea, ed ex ministra degli Esteri, ha criticato il governo Meloni e la stessa premier.

“La presidente Meloni mi pare totalmente afona. Ciascun leader europeo ha voluto dire la sua mentre lei non si è presentata all’informativa alla Camera”, ha detto Emma Bonino.

Bonino sul governo: “Il potere è un grande collante”

Sulo scenario internazionale, Emma Bonino ha parlato anche di una “dissonanza di voci all’interno del governo Meloni“.

Nessun imbarazzo, però, per la premier: secondo la leader radicale, infatti, “il potere è un grande collante e non credo prevarranno altre posizioni oltre alla sua”.

E sul ruolo di osservatori nel cosiddetto Board of Peace per Gaza, la Bonino ha detto che “oramai siamo al superamento dei capisaldi del diritto internazionale” che “questo Consiglio di pace, sulla cui durata e struttura decisionale non è dato sapere, non credo andrà da nessuna parte”.

Le intenzioni di Trump e il ruolo dell’Europa

Per quanto riguarda l’attacco israelo-americano all’Iran, la Bonino si è espressa molto chiaramente: “Mi pare inverosimile che l’intento di Trump fosse solo quello della liberazione del popolo iraniano. Sta chiaramente tentando di ridisegnare gli equilibri geopolitici mondiali per trarne vantaggio”.

In questo scenario, che ha scatenato raid, contrattacchi e ha bloccato anche i voli nei cielo dei Paesi del Golfo, l’Europa, secondo la Bonino, dimostra di essere irrilevante.

“Ancora una volta, l’Europa, in balia di dichiarazioni anche contrastanti tra i capi di Stato e di governo, dimostra di non essere adeguata. Proprio per questo l’unica opportunità per noi europei è un rilancio del progetto federale europeo”, ha spiegato.

Khamenei e la situazione in Iran secondo Emma Bonino

Sull’uccisione dell’ex guida suprema Ali Khamenei la Bonino ha detto: “Ovviamente è stato un autocrate sanguinario, ma d’altro canto non mi pare così semplice un regime change“.

Lo scenario in Iran, invece, resta impossibile da ipotizzare: “Di fatto per chi aveva manifestato sarà stato un brutto risveglio trovarsi sotto le bombe“, ha detto.

E in ogni caso, ha concluso la Bonino a Repubblica, “non è ancora chiaro quali scenari possano determinarsi in termini di successione alla guida del Paese“.