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A 85 anni sventa una truffa ai suoi danni. È successo l’altro giorno a Mappano, nel Torinese. Protagonista una pensionata che già aveva sventato un raggiro simile due anni fa. Con esemplare ‘acume investigativo’ ha permesso ai carabinieri della compagnia di Venaria di arrestare una cittadina polacca di 41 anni con le tasche piene di gioielli. L’intervento dei militari si è concretizzato proprio grazie alla perspicacia della pensionata che, ricevuta la telefonata da un uomo, sedicente medico dell’ospedale ‘Molinelle’, apprendeva di una grave malattia diagnosticata al figlio, curabile solo attraverso un intervento chirurgico la cui spesa, di ben 120 mila euro, poteva parzialmente essere affrontata consegnando l’oro in suo possesso. L’anziana, non avendo figli maschi, ha subito intuito il tentativo di truffa e ha avvertito la figlia. È stata lei a chiamare il 112: l’operatore della centrale ha suggerito di ‘reggere il gioco’, in modo da consentire l’intervento dei carabinieri.