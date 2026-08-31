"Suo figlio è gravissimo, servono 15 mila euro", sventata a Padova la truffa del finto medico a un'anziana

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Un arresto e oltre 15.000 euro in gioielli recuperati, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Padova. Un 20enne cittadino polacco è stato fermato nella serata del 28 agosto all’interno della stazione ferroviaria, dopo aver messo a segno una truffa ai danni di un’anziana di Rovigo con la tecnica del finto medico. La vittima, una donna di 85 anni, è stata indotta a consegnare tutti i suoi gioielli, per un valore complessivo di oltre 15.000 euro, con la falsa promessa di salvare il figlio in fin di vita.

L’operazione a Padova

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai furti e alle truffe ai danni di persone anziane.

Il giovane, notato muoversi con fare sospetto e guardandosi ripetutamente intorno nella stazione ferroviaria di Padova, ha attirato l’attenzione degli agenti impegnati in un servizio mirato. Il ragazzo stava tentando di acquistare un biglietto ferroviario quando è stato fermato per un controllo.

Il modus operandi della truffa: la tecnica del finto medico

L’indagine ha permesso di ricostruire nei dettagli la dinamica della truffa. Nel tardo pomeriggio del 28 agosto, la vittima, una donna di 85 anni residente a Rovigo, ha ricevuto una telefonata da un uomo con accento campano che si è spacciato per un medico dell’Ospedale di Montegrotto. L’uomo ha comunicato alla donna che il figlio era in fin di vita e necessitava di cure mediche urgenti, per le quali servivano farmaci “speciali” dal costo di circa 40.000 euro.

La donna, terrorizzata dalla notizia, è stata tenuta costantemente al telefono. Di fronte alla sua impossibilità di reperire la somma richiesta in contanti, il sedicente medico l’ha convinta a raccogliere tutti i gioielli presenti in casa, riponendoli in due sacchetti di colore scuro. La vittima, seguendo le istruzioni, ha poi consegnato i sacchetti a un complice, presentatosi come collaboratore del “finto medico”.

Il fermo in stazione e il recupero della refurtiva

Gli agenti della Squadra Mobile di Padova, grazie anche all’analisi delle telecamere cittadine e alla collaborazione con la Squadra Mobile di Rovigo, hanno ricostruito i movimenti del giovane dopo la truffa. Il 20enne è stato individuato nella stazione ferroviaria di Padova mentre tentava di acquistare un biglietto del treno. Durante il controllo, il ragazzo si è mostrato agitato e ha rifiutato di fornire informazioni sulla sua provenienza e destinazione.

Nello zaino del giovane sono state trovate due borsette di colore scuro contenenti diversi gioielli, monili e bigiotteria. Gli oggetti sono risultati essere quelli sottratti all’anziana di Rovigo e saranno restituiti alla legittima proprietaria.

L’arresto e le indagini sul complice

Il 20enne, incensurato e residente in Polonia, è stato condotto in Questura per l’identificazione e successivamente associato presso la Casa Circondariale “Due Palazzi” di Padova, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Gli investigatori stanno ora proseguendo le indagini per individuare il complice, il cosiddetto “centralinista”, ovvero colui che ha effettuato la telefonata trattenendo la vittima al telefono e impedendole di chiedere aiuto.

L’intera refurtiva, composta da gioielli e monili per un valore di oltre 15.000 euro, è stata recuperata dagli agenti della Squadra Mobile di Padova. I preziosi saranno restituiti all’anziana vittima, che aveva formalizzato la denuncia presso le forze dell’ordine subito dopo l’accaduto.

IPA