Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati arrestati per truffa ai danni di una donna di 90 anni a Firenze, dopo averla raggirata fingendosi carabinieri per sottrarle gioielli e denaro. L’operazione è stata condotta dalla Squadra mobile, che ha seguito i sospetti fino al luogo del reato e ha recuperato il bottino, restituendolo alla vittima.

L’intervento a Firenze

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando gli agenti della Squadra mobile di Firenze hanno notato un’auto sospetta in una via del centro.

Il veicolo era già stato segnalato in quanto utilizzato da persone dedite a truffe ai danni di anziani.

L’inseguimento e il controllo

Gli agenti hanno deciso di seguire l’auto, monitorando i movimenti dei due occupanti. Dopo essersi fermati, uno dei due giovani è sceso dal veicolo per cambiarsi i vestiti, probabilmente per non essere riconosciuto.

Successivamente, l’auto si è spostata fuori città, fermandosi davanti a un’abitazione. Qui, il passeggero è sceso con il cellulare in mano, ha suonato il citofono ed è entrato nell’edificio.

Il colpo e la fuga

Pochi minuti dopo, il giovane è uscito dall’abitazione con una busta in mano e ha raggiunto nuovamente l’auto, dove il complice lo attendeva.

I due sono poi ripartiti velocemente, ma sono stati immediatamente fermati dagli agenti della Squadra mobile.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Durante il controllo, i poliziotti hanno identificato i due sospetti: un 24enne e un 17enne. In loro possesso sono stati trovati 7.200 euro in contanti e decine di gioielli d’oro.

In particolare, il 17enne aveva in tasca una placca di metallo con la scritta “Police”, utilizzata per rendere più credibile la truffa.

La tecnica del finto carabiniere

Le indagini hanno permesso di ricostruire la modalità della truffa: i due giovani avevano contattato telefonicamente la vittima, una donna di 90 anni, fingendosi appartenenti alle Forze dell’ordine.

Con la scusa che il figlio della donna fosse stato arrestato per una presunta rapina in gioielleria, hanno chiesto alla signora di far controllare i suoi preziosi da una persona che sarebbe arrivata a breve, per confrontarli con il bottino della rapina. Così, il 17enne si è fatto consegnare i gioielli dalla vittima.

La restituzione dei beni e la conclusione dell’operazione

I due truffatori sono stati arrestati e i gioielli sottratti, dal valore stimato tra 70 e 80mila euro, sono stati restituiti all’anziana signora.

L’operazione ha permesso di sventare un grave episodio di truffa ai danni di una persona vulnerabile e di recuperare un ingente bottino.

Il ruolo della Squadra mobile di Firenze

Grazie alla tempestività e alla professionalità degli agenti della Squadra mobile, è stato possibile individuare i responsabili e restituire quanto sottratto alla vittima. L’operazione rappresenta un importante risultato nella lotta alle truffe contro gli anziani nella città di Firenze.

IPA