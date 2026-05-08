Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati arrestati per truffa pluriaggravata ai danni di un’anziana a Pavia. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile, è stata resa possibile grazie a un intervento tempestivo che ha permesso di recuperare la refurtiva e restituirla alla vittima. I due, di origini egiziane e residenti rispettivamente a Torino e Matera, sono stati colti in flagranza di reato mentre cercavano di allontanarsi dall’edificio con il bottino.

Anziana truffata a Pavia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 6 maggio, quando una pattuglia della Squadra Mobile di Pavia ha notato una situazione sospetta nei pressi di un istituto di credito cittadino.

Gli agenti hanno visto una donna anziana, con difficoltà motorie, scendere da un taxi e dirigersi verso la banca mentre era impegnata in una conversazione telefonica particolarmente intensa.

L’osservazione e l’appostamento

Gli operatori, intuendo il potenziale rischio, hanno deciso di seguire con attenzione la donna, predisponendo un appostamento nei pressi del condominio dove risiede.

Questa scelta si è rivelata fondamentale per la riuscita dell’operazione. Mentre i poliziotti monitoravano la situazione dall’esterno, all’interno del palazzo si stava consumando il raggiro.

La dinamica della truffa

La vittima, una donna di 81 anni, è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è finto Maresciallo dei Carabinieri. Attraverso una pressione psicologica costante, il falso militare ha convinto l’anziana che il figlio fosse trattenuto presso la caserma di Pavia a causa di una presunta accusa legata all’acquisto di un’auto rubata.

Per “liberarlo”, la donna avrebbe dovuto consegnare denaro o gioielli ai complici del sedicente sottufficiale, che si sono presentati sotto casa per riscuotere il bottino.

L’intervento decisivo della Polizia

Nel momento in cui i due giovani, rispettivamente di 28 anni e 22 anni, stavano lasciando l’edificio con la refurtiva, gli agenti sono intervenuti bloccandoli e recuperando immediatamente i preziosi sottratti.

La refurtiva è stata restituita all’anziana, che ha potuto formalizzare la denuncia dopo essere stata rassicurata dagli investigatori.

Le conseguenze dell’operazione

L’azione della Squadra Mobile di Pavia non solo ha permesso di assicurare i responsabili alla giustizia – ora associati presso la Casa Circondariale della città – ma ha anche evitato che la vittima subisse un grave danno economico e un trauma psicologico.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di prevenzione dei reati predatori messi in campo dalle forze dell’ordine per tutelare le persone più fragili.

Gli arrestati e la refurtiva

I due giovani arrestati, di origini egiziane e residenti a Torino e Matera, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Pavia.

La refurtiva, composta da gioielli di proprietà della vittima, è stata interamente recuperata e restituita. L’anziana, ancora scossa per l’accaduto, ha potuto contare sul supporto degli agenti che l’hanno assistita durante tutte le fasi dell’intervento.

IPA