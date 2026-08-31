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È stato eseguito un arresto a Padova dove un giovane polacco di 20 anni è stato fermato nella stazione ferroviaria della città, dopo essere stato trovato in possesso della refurtiva sottratta poco prima a una donna anziana di 85 anni a Rovigo. L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto alle truffe e ai furti ai danni di persone anziane.

Il fermo nella stazione di Padova

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la sera del 29 agosto gli agenti della Squadra Mobile di Padova hanno notato un giovane muoversi con fare sospetto all’interno della stazione ferroviaria. Il ragazzo, che si guardava continuamente intorno e tentava di acquistare un biglietto del treno, è stato quindi sottoposto a controllo. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto due borsette scure nascoste nello zaino del giovane, contenenti diversi gioielli, monili e bigiotteria.

Il giovane, che si è mostrato subito agitato e ha rifiutato di fornire informazioni sulla sua provenienza e destinazione, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che si trattava di un 20enne incensurato, di origine polacca e residente in Polonia. Non avendo fornito spiegazioni sul possesso dei gioielli, gli investigatori hanno avviato una verifica sulle segnalazioni di furti e truffe ricevute nelle ultime ore nella provincia di Padova e nelle zone limitrofe.

La truffa ai danni dell’anziana di Rovigo

Le indagini hanno portato a collegare il giovane a una truffa avvenuta poco prima a Rovigo. Una donna di 85 anni aveva infatti denunciato di essere stata raggirata da un uomo che, spacciandosi per un medico dell’Ospedale di Montegrotto, l’aveva contattata telefonicamente. Con un accento campano, il falso medico aveva raccontato all’anziana che il figlio era in fin di vita e aveva urgente bisogno di cure mediche costose, per le quali servivano farmaci dal valore di circa 40.000 euro.

Il modus operandi dei truffatori

La vittima, terrorizzata dalla notizia, è stata tenuta costantemente al telefono. Quando ha spiegato di non avere denaro contante, è stata convinta con l’inganno a raccogliere tutti i gioielli che possedeva in casa e a riporli in due sacchetti scuri. Successivamente, sempre mentre era al telefono, la donna è uscita di casa e ha incontrato un uomo – il presunto collaboratore inviato dal “finto medico” – al quale ha consegnato i sacchetti contenenti i preziosi.

Le indagini e l’arresto

L’attività investigativa, supportata anche dall’analisi delle telecamere cittadine, ha permesso di ricostruire i movimenti del “collaboratore” e di confermare la versione fornita dall’anziana. L’intuito degli agenti della Squadra Mobile di Padova si è rivelato decisivo: il giovane sospetto è stato individuato proprio nell’ambito dei servizi mirati al contrasto dei reati predatori e delle truffe ai danni di anziani. Il 20enne è stato così bloccato prima che potesse lasciare Padova con la refurtiva del valore di oltre 15 mila euro, che è stata recuperata dagli agenti e sarà restituita all’anziana vittima di Rovigo.

IPA