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Due donne sono state denunciate per truffa aggravata ai danni di una signora di 91 anni residente a Siena, dopo essere state rintracciate grazie alla collaborazione tra la Polizia di Stato di Siena e la Polizia Stradale di Frosinone. I fatti sono avvenuti il 15 giugno scorso, quando la vittima è stata raggirata con la tecnica del finto carabiniere e privata dei suoi monili d’oro, poi recuperati e restituiti.

Anziana raggirata a Siena

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto inizio nella mattinata del 15 giugno, quando la Sala Operativa della Questura di Siena ha ricevuto una segnalazione relativa a una presunta truffa ai danni di un’anziana residente nel centro storico.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima, una donna di 91 anni, ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è presentato come maresciallo dei carabinieri. L’uomo le ha riferito che il marito, ormai defunto, risultava coinvolto in una rapina e che la responsabilità di tale reato era stata attribuita anche a lei. Poco dopo, la donna è stata contattata da un altro individuo che si è qualificato come Procuratore di Siena, il quale le ha intimato di consegnare tutti i monili d’oro in suo possesso a una sua assistente.

L’intervento della Polizia e il recupero dei gioielli

Pochi minuti dopo la telefonata, una donna si è presentata alla porta dell’abitazione dell’anziana, mostrando un tesserino con lo stemma dei Carabinieri.

Con abile raggiro, la presunta truffatrice è riuscita a individuare la cassaforte e a farsi consegnare tutto l’oro custodito. Solo dopo la consegna, la vittima si è resa conto di essere stata vittima di una truffa e ha chiamato il numero di emergenza 112.

Il controllo sull’autostrada e l’identificazione delle sospette

Nel pomeriggio dello stesso giorno, una pattuglia della Polizia Stradale di Frosinone, impegnata in un servizio di vigilanza sull’autostrada A1 tra Ceprano e Colleferro, ha notato un’utilitaria ferma in corsia di emergenza, rimasta senza carburante.

A bordo del veicolo viaggiavano due donne, di 25 e 37 anni. Gli agenti, insospettiti dalla mancanza di patente della conducente e dalla presenza di un sacchetto bianco di cui le donne non sapevano spiegare il contenuto, hanno deciso di accompagnarle in ufficio per ulteriori accertamenti.

La denuncia e la restituzione dei beni

Al termine delle verifiche, grazie alla collaborazione tra la Polizia Stradale di Frosinone e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Siena, è stato possibile accertare che i monili d’oro trovati nel sacchetto erano proprio quelli sottratti all’anziana.

Le due donne sono state quindi denunciate per truffa aggravata in concorso. Nei giorni successivi, i poliziotti hanno restituito tutti i gioielli alla vittima, che ha voluto ringraziarli donando loro il fazzoletto della sua Contrada, simbolo di riconoscenza e appartenenza alla comunità senese.

IPA