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Un giovane italiano di 20 anni è stato arrestato per truffa aggravata ai danni di una donna di 75 anni a Monza. L’operazione è stata condotta dalle Squadre mobili delle Questure di Milano e di Monza e della Brianza, nell’ambito di un servizio di prevenzione e controllo contro le truffe agli anziani. I gioielli sottratti, dal valore di almeno 20.000 euro, sono stati recuperati e restituiti alla vittima.

L’operazione a Monza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio del 13 maggio ha visto le Squadre mobili delle Questure di Milano e di Monza e della Brianza impegnate in un’operazione congiunta.

L’attività si è inserita in un più ampio piano di prevenzione e controllo, intensificato nelle ultime settimane nei territori del comune e della provincia di Monza e della Brianza, con l’obiettivo di contrastare il crescente fenomeno delle truffe ai danni di persone anziane.

Il pedinamento e l’arresto

Durante uno dei servizi info-investigativi svolti in collaborazione tra le diverse Squadre mobili, gli agenti hanno notato nella zona dei giardini di via Arosio a Monza un giovane che si aggirava con fare sospetto, intrattenendo numerose conversazioni telefoniche.

Dopo pochi minuti, il soggetto è salito su un taxi, che è stato seguito dagli agenti lungo le vie cittadine fino a via Goldoni. Una volta sceso dal taxi, il giovane ha continuato a parlare al telefono, dirigendosi verso uno stabile in via Bracco. Dopo aver citofonato ed essere entrato, ne è uscito frettolosamente pochi minuti dopo, venendo immediatamente bloccato dal personale in appostamento.

Il ritrovamento dei gioielli e la confessione

Durante il controllo, gli agenti hanno trovato nello zaino del fermato un sacchetto contenente numerosi gioielli. Il giovane ha subito ammesso di averli sottratti dall’abitazione di un’anziana donna, che è stata rapidamente identificata dagli operatori.

La vittima ha confermato di aver consegnato poco prima tutti i suoi beni preziosi a un uomo che si era presentato come appartenente all’Arma dei Carabinieri.

La dinamica della truffa

L’anziana ha raccontato agli agenti che, nel corso della mattinata, era stata contattata telefonicamente da una donna. In più conversazioni, sia sul telefono fisso che sul cellulare, per una durata complessiva di circa un’ora, la interlocutrice l’aveva informata che un veicolo BMW nero intestato al marito era stato coinvolto in una rapina in gioielleria.

Per questo motivo, sarebbe stato necessario un intervento dei Carabinieri per verificare la provenienza dei beni preziosi presenti nell’abitazione. La donna, seguendo le istruzioni ricevute, ha raccolto tutti i suoi gioielli e li ha fatti trovare pronti per il presunto controllo.

L’inganno e la fuga

Intorno alle 13.00, un uomo si è presentato al citofono dell’appartamento, qualificandosi come Carabiniere. Dopo essere stato fatto entrare, ha approfittato di un momento di distrazione della signora per raccogliere tutti i gioielli che erano stati posizionati su un mobile e si è allontanato rapidamente dall’abitazione.

I gioielli, descritti dettagliatamente nella denuncia e riconosciuti dalla vittima, sono stati recuperati dagli agenti e restituiti alla legittima proprietaria. Il valore complessivo dei preziosi è stato stimato in almeno 20.000 euro. Al termine degli accertamenti, il 20 enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di truffa e furto, è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, trasferito presso la locale Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida.

IPA