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Un arresto, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta nel quartiere di Quinto a Genova, dove una donna polacca di 53 anni è stata fermata in flagranza per tentata truffa pluriaggravata ai danni di una 75enne genovese. L’intervento è stato reso possibile grazie alla prontezza della vittima e al coordinamento tra la Centrale Operativa e la Squadra Mobile. La donna è sospettata anche di un’altra truffa ai danni di un 98enne residente a Nervi.

Tentata truffa ai danni di un’anziana a Genova

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una segnalazione ricevuta dalla Sala Operativa della Questura di Genova.

Gli agenti della Squadra Mobile, impegnati nella lotta ai reati contro il patrimonio, sono intervenuti tempestivamente nel quartiere di Quinto, dove era in corso un tentativo di truffa ai danni di una persona anziana.

Lunedì scorso, una 75enne residente a Genova è stata contattata telefonicamente da un complice della truffatrice, che ha tentato di metterla sotto pressione con il noto raggiro del “finto incidente“. Secondo questa tecnica, la vittima viene convinta che un proprio familiare, spesso un nipote, sia coinvolto in un grave incidente e che, per evitare conseguenze giudiziarie, sia necessario consegnare migliaia di euro e gioielli in oro.

La donna, però, ha dimostrato grande lucidità: mentre fingeva di credere alla storia e intratteneva il truffatore al telefono fisso, ha utilizzato il cellulare per contattare il 112 e avvisare le forze dell’ordine. Questo gesto ha permesso agli agenti di organizzare un intervento immediato e sorprendere la truffatrice proprio mentre riceveva una borsa, preparata ad hoc dalla vittima, contenente oggetti di scarso valore.

L’arresto e le indagini successive

La donna polacca, colta in flagranza di reato, è stata immediatamente fermata dagli agenti della Squadra Mobile. Il controllo si è poi esteso alla stanza d’albergo dove la sospettata alloggiava.

Qui sono stati rinvenuti ulteriori gioielli, probabilmente frutto di altre truffe, alcuni dei quali non ancora riconosciuti dai legittimi proprietari. In particolare, sono stati trovati due bracciali in oro con i nomi “Manuela” e “Franca” incisi, per i quali la Polizia invita chiunque li riconoscesse a contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura.

Un precedente analogo: la truffa del 27 marzo

Le indagini hanno permesso di collegare la donna anche a un altro episodio avvenuto il 27 marzo scorso. In quell’occasione, un 98enne residente a Nervi aveva consegnato una consistente somma di denaro e quasi 300 grammi in oro alla stessa truffatrice, sempre con la tecnica del “finto incidente”. Gli inquirenti stanno ora approfondendo il coinvolgimento della donna in ulteriori episodi simili.

La posizione giudiziaria della sospettata

Sulla base degli elementi raccolti, la cittadina polacca è stata condotta in carcere su disposizione del Pubblico Ministero di turno, in attesa dell’udienza di convalida davanti al G.I.P.

La Polizia di Stato invita chiunque riconosca i gioielli recuperati, in particolare i due bracciali in oro con i nomi “Manuela” e “Franca”, a mettersi in contatto con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Genova al numero 0105366701 o tramite email all’indirizzo ufficiostampa.ge@poliziadistato.it.

IPA