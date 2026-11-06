Suor Antonina Cataldo rischia il processo per truffa ai fedeli, il racconto della parrocchiana raggirata

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Una Madre superiora avrebbe truffato alcuni parrocchiani ottenendo un totale di 210mila euro in cambio di grazie e benedizioni. La procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per Suor Antonina Cataldo, accusata di truffa aggravata e circonvenzione di incapace nei confronti di nove parrocchiani, attraverso la missione fondato a Carini, nel Palermitano. A 89 anni, la sorella rischierebbe il processo insieme a una sua collaboratrice.

La suora a rischio processo per truffa

Le indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria, coordinate dal pm Maurizio Bonaccorso, hanno preso il via dalle denunce di sette fedeli, che dal 2010 al 2024 avrebbero donato alla Madre superiore dell’Istituto Sorelle missionarie della Misericordia di Carini, in provincia di Palermo, beni e denaro per circa 210mila euro.

Come riportato dalla redazione del TgR Rai Sicilia, secondo l’accusa la suora avrebbe li avrebbe convinti “sfruttando la debolezza psicofisica dei fedeli”, per evitare “punizioni divine per i peccati”, anche tramite l’acquisto di articoli “benedetti”.

La testimonianza della parrocchiana

Dalle testimonianze raccolte dalla trasmissione Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi, nonostante siano in tanti a difendere l’operato della suora, i fedeli raccontano di essere stati indotti dal carisma e dal carattere severo della Madre superiora a elargire somme di denaro o cedere oggetti, cibo e capi di abbigliamenti.

Si sarebbe trattato di offerte alla missione effettuate senza troppe resistenze dai parrocchiani, persuasi che la religiosa potesse intercedere con Dio, per ottenere grazie e in generale per il timore della dannazione eterna.

Intervistata in forma anonima dall’inviata di Rete 4, una donna avrebbe confermato che Suor Antonina avrebbe chiesto soldi per le preghiere e in particolare somme di denaro per quadri con la sua immagine nell’ordine di “80 euro“.

Le parole del legale di Suor Antonina Cataldo

Tutte accuse respinte dalla difesa della suora, rappresentata dall’avvocato Bartolomeo Parrino: “Francamente non si comprende perché mai una suora che ha donato tutta la sua vita e tutti i suoi averi, compreso il luogo della missione, che valgono molto di più, debba appropriarsi di 200mila euro”, ha affermato il legale in occasione della chiusura delle indagini sostenendo, come riportato da Il Fatto Quotidiano, che “la Curia si è attivata per prima per chiudere la missione“.

“Non si sfrattano le famiglie, perché sfrattare la missione? Dimostreremo che potrebbe esserci stata superficialità contabile, ma certamente nessun raggiro” ha aggiunto il legale.