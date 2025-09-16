Suor Nerina morta in un incidente stradale a Mwanza in Tanzania, altre tre suore missionarie decedute

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Suor Maria Nerina De Simone, missionaria italiana originaria di Castellammare di Stabia, è morta in un incidente stradale a Mwanza, in Tanzania. Con lei hanno perso la vita altre religiose e l’autista del mezzo. La Farnesina e l’ambasciata italiana seguono il caso.

Incidente in Tanzania

Il grave incidente è avvenuto nella regione di Mwanza, nel nord-ovest della Tanzania, mentre le religiose si stavano recando in aeroporto per rientrare in Italia. Secondo le prime ricostruzioni, un tir avrebbe invaso la corsia sulla quale viaggiava la jeep delle suore.

Nell’impatto hanno perso la vita suor Maria Nerina De Simone, consigliera e segretaria generale, la superiora generale della congregazione suor Lilian Gladson Kapongo, suor Damaris Matheka, suor Stellamaris Muthini e l’autista del veicolo, di nome Bonifasi.

Facebook Parrocchia Sant'Anna Modica In foto le suore che hanno perso la vita

Fonti riportano che il numero delle vittime religiose potrebbe essere quattro o cinque, ma non c’è ancora chiarezza definitiva. Un’altra religiosa, Suor Paulina, è grave in ospedale. La Farnesina, in raccordo con l’ambasciata italiana a Dar es Salaam, ha confermato l’assistenza ai familiari e all’ordine di appartenenza.

Chi era

Suor Maria Nerina De Simone era nata a Castellammare di Stabia (Napoli) ed era da anni un punto di riferimento per la Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambin Gesù.

Ricopriva incarichi di segretaria provinciale e generale ed era descritta dalle consorelle come “una persona allegra, solare, con grande senso dell’umorismo”.

Suonava la chitarra, cantava ed era molto amata nella comunità. La superiora della provincia d’Europa, suor Monica Muccio, ha raccontato che suor Nerina “sapeva curare i dettagli, aveva una cultura variopinta e riusciva a parlare di qualunque cosa”.

Il commento da Castellammare

La notizia si è diffusa rapidamente a Castellammare di Stabia, dove suor Nerina era nata. “Con profonda tristezza ho appreso la notizia della tragica scomparsa di suor Maria Nerina – ha scritto il sindaco Luigi Vicinanza – alla Congregazione delle Suore Carmelitane, alla comunità scolastica e a tutti coloro che l’hanno conosciuta va il nostro pensiero in questo momento così triste”.

Anche la diocesi locale ha espresso cordoglio, sottolineando il legame della missionaria con la città e il valore della sua testimonianza di fede e impegno.