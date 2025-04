Suor Paola ricordata da Fabio Fazio, il post dell'ex conduttore di Quelli che il calcio: "Un ultimo abbraccio"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Fabio Fazio ha dedicato un pensiero a Suor Paola, religiosa molto nota nel mondo del calcio e tra i tifosi della Lazio per le sue partecipazioni in tv (su tutti “Quelli che il calcio”) proprio in veste di tifosa biancoceleste, deceduta all’età di 77 anni. Il conduttore televisivo l’ha ringraziata per il “grande affetto” che le ha sempre dato, rivolgendole “un ultimo abbraccio”.

Il messaggio di Fabio Fazio per Suor Paola

Fabio Fazio ha scelto i social network per ricordare Suor Paola, che ha spesso avuto ospite quando conduceva la trasmissione “Quelli che il calcio”.

Il messaggio del conduttore tv: “Cara Paola, cara Suor Paola… Grazie per l’affetto che mi hai sempre dato. E grazie di cuore per quello che hai fatto per tutti coloro a cui hai dedicato la vita. Un ultimo abbraccio“.

Fonte foto: IPA

Fabio Fazio e, alle sue spalle, Suor Paola.

Chi era Suor Paola

Suor Paola, al secolo Rita D’Auria, è stata un personaggio molto conosciuto nel mondo del calcio, in particolar modo tra i tifosi della Lazio, per le sue partecipazioni televisive in veste di supporter della squadra biancoceleste.

Grazie proprio a questa notorietà acquisita, Suor Paola ha portato sostegno ad attività e iniziative benefiche e religiose soprattutto tramite l’associazione So.Spe, impegnandosi in special modo per i giovani in difficoltà e per i detenuti.

È deceduta a Roma all’età di 77 anni.

Il cordoglio della SS Lazio per Suor Paola

Sul sito internet della SS Lazio è stata pubblicata una nota di cordoglio per “esprimere il proprio cordoglio e la propria commozione per la scomparsa di Suor Paola”, descritta come un “faro di speranza e generosità” e “un esempio straordinario di umanità e dedizione nei confronti di chiunque avesse bisogno di aiuto o conforto”.

Le parole del presidente Claudio Lotito: “In questo momento di grande tristezza sento il dovere di esprimere la mia più profonda riconoscenza verso Suor Paola per l’esempio di amore, sacrificio e passione che ha incarnato quotidianamente”.

Il numero uno biancoceleste ha poi aggiunto: “Conserverò sempre il ricordo delle sue parole e del suo sorriso, capaci di scaldare il cuore di tutti e di infondere speranza anche nelle sfide più difficili. Suor Paola ci lascia un’eredità preziosa: la certezza che l’altruismo e la solidarietà siano la forza più grande che possiamo donare al prossimo”.