Suora aggredita a Gerusalemme, la spinge a terra e la prende a calci sul Monte Sion in pieno giorno

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Per l’aggressione di una suora a Gerusalemme, la polizia israeliana ha arrestato un uomo di 36 anni con l’accusa di aggressione a sfondo razziale. La religiosa di 48 anni di nazionalità francese è stata scaraventata a terra e presa a calci nel cuore di Gerusalemme Est, sul Monte Sion. L’incidente, catturato dalle telecamere di sorveglianza, è l’ultimo di una serie di attacchi contro i cristiani da parte di ebrei integralisti.

Suora aggredita, il video

La suora è stata aggredita nel tardo pomeriggio di martedì 28 aprile nei pressi del Cenacolo.

Il filmato di videosorveglianza mostra la religiosa, una ricercatrice della Scuola Biblica e Archeologica Francese, mentre cammina.

Dalle immagini si vede l’aggressore, che indossa la kippah e gli tzitzit, tipici simboli ebraici, avvicinarsi alla donna e spingerla violentemente alle spalle.

La suora cade e batte la testa. L’uomo inizialmente si allontana, ma poi ci ripensa, torna sui suoi passi e sferra un calcio alla suora che giace a terra. L’uomo di 36 anni è stato fermato il giorno successivo con l’accusa di aggressione a sfondo razziale.

Secondo quanto riferito da Olivier Poquillon, direttore dell’École Biblique et Archéologique Française dove la suora lavora come ricercatrice, la vittima è stata colpita “senza alcuna provocazione”. “Condanniamo con forza questo atto di violenza settaria e ci aspettiamo una risposta rapida e decisa dalle autorità”, ha dichiarato.

In una nota ufficiale, la polizia israeliana ha ribadito una linea di “tolleranza zero” verso ogni forma di violenza contro membri del clero e comunità religiose. Anche il consolato francese a Gerusalemme ha espresso una dura condanna dell’aggressione.

Il ministero degli Esteri israeliano ha definito l’episodio “vergognoso” e in contrasto con i principi di convivenza e libertà religiosa su cui lo Stato afferma di fondarsi, assicurando l’impegno a garantire sicurezza e libertà di culto per tutte le confessioni.

Israele, cristiani vittime di aggressioni

Un rapporto del 2025 del Rossing Center di Gerusalemme evidenzia una “ondata di aperta animosità verso il cristianesimo”, alimentata dalla crescente polarizzazione politica e dai movimenti ultranazionalisti israeliani.

Negli ultimi anni, i membri del clero a Gerusalemme hanno segnalato sputi, insulti, gesti degradanti contro sacerdoti e pellegrini che indossano simboli religiosi, atti vandalici a proprietà della Chiesa e siti storici e dispute territoriali legate all’acquisizione di immobili da parte di coloni israeliani nel quartiere cristiano.

I precedenti più noti

Nelle ultime settimane, le maggiori frizioni fra cristiani ed ebrei in Israele si sono avute in due occasioni. La più recente è la distruzione di un crocifisso ad opera di un soldato israeliano.

A fine marzo, la polizia di Israele aveva impedito al patriarca Pierbattista Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro.

Nel villaggio cristiano di Yaroun, nel sud del Libano, l’Idf ha demolito il convento e la scuola delle suore del Santo Salvatore. Lo scrive il quotidiano libanese francofono L’Orient le jour.