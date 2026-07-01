Suora indagata per tentata truffa ai fedeli tra Palermo e Carini, chiedeva soldi per "la salvezza eterna"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una anziana suora è stata accusata di truffa aggravata: avrebbe chiesto soldi ai fedeli per salvarli dall’inferno. La protagonista di questa storia è suor Antonina Cataldo, 88 anni, fondatrice delle Sorelle Missionarie della Misericordia di Carini. Secondo la Procura di Palermo, la religiosa e una sua collaboratrice avrebbero messo in piedi una sorta di moderna compravendita delle indulgenze.

Suora indagata a Palermo

La Procura di Palermo ha notificato alle due donne l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Secondo la ricostruzione dei pm, tra il 2010 e il 2024 le due avrebbero convinto sette fedeli a versare complessivamente circa 210.000 euro, di cui 177.000 in contanti, facendo leva sul timore di punizioni divine e promettendo, in cambio delle somme, preghiere, grazie e la salvezza dall’inferno.

I magistrati ritengono che le due abbiano sfruttato la debolezza psicofisica di quelle che, nel rispetto del garantismo, al momento vanno considerate solo delle presunte vittime.

L’inchiesta ha preso il via dopo le denunce presentate dai fedeli e ricostruisce versamenti di denaro e donazioni effettuati nel corso degli anni. Il Giornale di Sicilia scrive inoltre che la religiosa avrebbe sollecitato alcuni fedeli a fare la carità anche con l’acquisto di articoli “benedetti”.

Dove sarebbero finiti i soldi

Secondo l’accusa, le somme sarebbero confluite su conti correnti, libretti postali e polizze assicurative e, in parte, reinvestite anche nell’acquisto di immobili. Tra gli episodi contestati figurano versamenti periodici effettuati da alcuni fedeli che avrebbero agito perché intimoriti dalle conseguenze prospettate sul destino della propria anima.

L’indagine della Procura di Palermo è stata preceduta dagli accertamenti della Diocesi di Monreale, competente per il territorio di Carini e Torretta, che avrebbe avviato verifiche anche sul futuro della comunità religiosa fondata da suor Cataldo.

Il quotidiano siciliano scrive che le Sorelle Missionarie potrebbero pure essere chiuse.

La versione della difesa

L’avvocato della difesa sostiene che non vi sia stata alcuna costrizione nei confronti dei fedeli e che le somme contestate siano frutto di donazioni del tutto spontanee.

Il legale esclude qualsiasi appropriazione indebita da parte della religiosa, parlando al più di possibili irregolarità contabili. L’avvocato ribadisce inoltre che suor Antonina si è spesa anima e corpo per la sua missione.