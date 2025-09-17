Suore morte nell'incidente in Tanzania, un tir avrebbe invaso la corsia centrando l'auto su cui viaggiavano

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dramma in Tanzania. Quattro religiose della congregazione delle suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù sono morte nelle scorse ore, dopo essere state coinvolte in un incidente stradale nei pressi di Mwanza. Una delle vittime è italiana, suor Maria Nerina De Simone. Da una prima ricostruzione frammentaria, le religiose stavano viaggiando a bordo di una jeep quando un tir avrebbe invaso la corsia sulla quale procedevano causando la tragedia.

Suore morte in Tanzania, incidente drammatico

La notizia è stata divulgata dall’Usmi (Unione Superiore Maggiori d’Italia) e dalle stesse suore Carmelitane Missionarie. La Farnesina ha spiegato che anche l’ambasciata d’Italia a Dar es Salaam sta seguendo il caso.

Le religiose, dopo aver concluso la loro missione in Tanzania, si stavano dirigendo verso l’aeroporto di Mwanza, nel nord-ovest del Paese. Stavano viaggiando a bordo di una jeep quando si sarebbero scontrate con un mezzo pesante.

“Le notizie sono vaghe, ma sembra che un tir abbia invaso la corsia sulla quale viaggiavano le sorelle sulla jeep. Pensiamo che suor Nerina e la superiora generale siano morte sul colpo perché erano davanti”, ha riferito all’Adnkronos suor Monica Muccio, superiora della provincia d’Europa della congregazione delle suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù.

“Siamo sconvolte – ha aggiunto suor Muccio – non abbiamo ancora lucidità per poterne parlare. Perdiamo un pezzo importante della nostra congregazione“.

Parlando di Nerina De Simone, l’ha ricordata come “una persona che sapeva curare i dettagli, con una cultura variopinta e riusciva a parlare di qualunque cosa”.

Nerina “amava la congregazione e ha passato tantissimo tempo a studiare tutto ciò che riguardava la nostra fondazione. Una persona allegra, solare, con un grande senso dell’umorismo. Sapeva suonare la chitarra e cantava molto bene. Aveva ricoperto varie cariche spesso come segretaria della superiora provinciale o generale”.

Chi erano le suore decedute

A perdere la vita sono state suor Lilian Gladson Kapongo, superiora generale di 55 anni da diversi anni a Santa Marinella (Roma), casa madre della congregazione, ma originaria della Tanzania; suor Maria Nerina De Simone, campana, 63 anni, consigliera e segretaria generale; suor Damaris Matheka, 51 anni, consigliera della provincia religiosa Est Africa, e suor Stellamaris Muthini, 48 anni, entrambe keniote.

Nella tragedia è morto anche l’autista al volante della jeep. Una sola sopravvissuta, suor Paulina Crisante Mipata che si trova ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

Il messaggio del vescovo di Noto

Il vescovo di Noto Salvatore Rumeo, dopo aver appreso la drammatica notizia, ha subito espresso cordoglio via social: “Con profonda commozione ho appreso della tragedia che ha colpito la congregazione. Dinanzi a una grande sofferenza, come quella che oggi sconvolge la vita della nostra diocesi, vorrei farmi vicino alla congregazione delle Carmelitane Missionarie a noi tanto cara e vicina, con la preghiera e la condivisione sincera”.

“In particolare – ha proseguito il vescovo Rumeo – desidero esprimere la mia vicinanza e l’affetto della Chiesa di Noto a suor Paulina Crisante Mipata che si trova in gravissime condizioni in ospedale. Accompagniamola con la nostra supplica fiduciosa perché il Signore le doni forza, coraggio e una pronta guarigione”.

Suor Zelia da Conceiçao Dias, vicaria generale dell’istituto, ha chiesto ai fedeli di pregare. “La diocesi di Porto-Santa Rufina – è il messaggio pubblicato sui social – e in particolare le comunità dove sono presenti le carmelitane missionarie a Focene, Fregene, Cerveteri, Santa Marinella (dove la fondatrice, la Beata Maria Crocifissa Curcio, è giunta esattamente cento anni fa) partecipano al grave lutto e si uniscono nella doverosa preghiera di suffragio per le carissime religiose defunte”.