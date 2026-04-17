Super El Niño d'estate in Italia, possibili alluvioni e lunghe ondate di calore con l'aria rovente dal Sahara

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sta per tornare El Niño. Stando agli ultimi aggiornamenti, le acque dell’Oceano Pacifico si stanno riscaldando molto velocemente dando il via al fenomeno ciclico conosciuto come El Niño. Le proiezioni dei climatologi indicano la possibilità di un evento di forte intensità, già ribattezzato dai media “super El Niño“. Si tratta di un fenomeno in grado di influenzare il clima dell’intero pianeta: in Europa e in Italia potrebbe portare in estate a lunghe e anomale ondate di calore, con il conseguente aumento del rischio di alluvioni.

In arrivo il Super El Niño

Nei giorni scorsi la National Oceanic and Atmospheric Administration statunitense (Noaa) ha annunciato la fine de La Niña e la prossima formazione di un nuovo ciclo di El Niño.

Stando alle ultime proiezioni degli scienziati, c’è la possibilità, che al momento oscilla tra il 25% e il 75%, che possa svilupparsi tra estate e autunno un fenomeno di particolare intensità, già battezzato dai media “super El Niño“.

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Ciò potrebbe portare a lunghe, intense e anomale ondate di calore, con alluvioni in certe zone e siccità in altre.

Cos’è El Niño

El Niño è una delle due fasi dell’ENSO (El Niño-Southern Oscillation), un ciclo climatico naturale dell’Oceano Pacifico tropicale, che alterna fasi calde (El Niño) a fasi fredde (La Niña) in modo irregolare ogni 2-7 anni.

Durante la fase di El Niño l’oceano Pacifico si scalda molto oltre le temperature medie, rilasciando enormi quantità di calore e vapore nell’atmosfera.

Si tratta di un fenomeno in grado di influenzare l’intero clima del pianeta: fa sentire i suoi effetti soprattutto tra America, Asia e Australia, ma anche in Europa.

El Niño porta a un generale aumento delle temperature: gli anni caratterizzati da un forte El Niño coincidono spesso con i record di caldo a livello mondiale.

Gli effetti di El Niño sull’Europa sono più indiretti, perché influenzati anche da altri sistemi, a partire dall’Oceano Atlantico.

Solitamente tende a spingere più a nord l’Anticiclone Subtropicale Africano, portando nel bacino del Mediterraneo l’aria rovente del Sahara.

Possibili ondate di calore e alluvioni in estate in Italia

Il super El Niño porterebbe in estate lunghe, intense e anomale ondate di calore in tutta Europa, Italia compresa.

E il conseguente aumento del rischio di alluvioni ed eventi estremi.

Il super El Niño “preoccupa perché, come abbiamo già imparato dal precedente El Niño del 2024-25, questo porta a un aumento delle temperature significativo”, dice al Corriere della Sera la climatologa Serena Giacomin, direttrice scientifica di Italian Climate Network.

“El Niño – spiega – sconvolge la circolazione atmosferica globale, è una sorta di gigantesca macchina termodinamica“.

“Possiamo prevedere che il 2027 sarà un anno molto caldo. E un’atmosfera molto calda significa molta energia in gioco”, aggiunge Giacomin. E “più energia nell’atmosfera si traduce in un meteo molto estremizzato“.