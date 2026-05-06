Super El Niño in arrivo con caldo record, cosa succederà a maggio e cosa aspettarsi in Italia

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Il fenomeno del super El Niño è in pieno sviluppo e potrebbe evolvere in un evento di forte intensità nei prossimi mesi. Le conseguenze saranno evidenti a livello globale con un picco nei mesi autunnali e invernali. In estate previsto caldo sopra la media in Europa e in Italia.

Gli effetti di Super El Niño

El Niño è un fenomeno caratterizzato da un riscaldamento anomalo e prolungato delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico equatoriale centro-orientale. Solitamente l’evento si verifica irregolarmente ogni 2-7 anni.

Viene classificato “Super El Niño” quando le anomalie delle temperature oceaniche superano la media storica di oltre 2°C.

La quantità di calore rilasciata nell’atmosfera amplifica drasticamente gli impatti climatici in tutto il mondo portando a fenomeni estremi, quali siccità e inondazioni catastrofiche.

ANSA

Alla base di questa evoluzione c’è l’ampio serbatoio di calore accumulato sotto la superficie dell’oceano Pacifico. Le analisi mostrano anomalie molto elevate negli strati compresi tra i 100 e i 300 metri di profondità lungo il Pacifico equatoriale.

Questo calore, nelle ultime settimane, ha iniziato a spostarsi verso la superficie, favorito anche da episodi di venti occidentali equatoriali che ne accelerano il trasferimento verso est.

Indonesia e Pacifico occidentale potrebbero andare incontro a condizioni più secche, mentre il monsone indiano potrebbe risultare indebolito.

Al contrario, un aumento delle precipitazioni è atteso sul Pacifico centrale e orientale, con possibili piogge intense tra Perù ed Ecuador e in alcune aree del Sud America meridionale.

Segnali di maggior piovosità si osservano anche sul Corno d’Africa, soprattutto tra autunno e inizio inverno.

Le previsioni sull’estate in Italia ed Europa

Nell’estate 2026 super El Niño non dovrebbe avere ripercussioni dirette su Europa e Italia perché sarà ancora in fase iniziale.

Potrebbero però influenzare il posizionamento dell’anticiclone delle Azzorre e di quello africano, che insieme all’anomalia termica globale potrebbe contribuire ad accentuare il caldo nei mesi estivi.

Le previsioni stagionali ECMWF indicano un’estate in arrivo più calda della media, con anomalie stagionali fra +1 e +2°C.

L’eccezionale riscaldamento del Pacifico può spingere i promontori di alta pressione subtropicali verso latitudini più elevate, invadendo il Mediterraneo.

Ciò potrebbe rendere le ondate di calore africane estremamente forti e difficili da scardinare anche in Italia.

I rischi in autunno e inverno

Gli effetti maggiori di super El Niño si verificheranno in autunno e inverno. Il contrasto termico tra la temperatura bollente del mare e l’aria fredda si traduce in un aumento del rischio di alluvioni alternate a periodi senza pioggia.

L’enorme energia favorisce la formazione di sistemi temporaleschi autorigeneranti e nubifragi violenti. Al momento, non è comunque scientificamente possibile stabilire con esattezza quali saranno le zone maggiormente a rischio e quali i possibili effetti.